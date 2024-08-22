Bu Hali Bile Korkunç: Siccin 7'nin Kamera Arkası Görüntüsü Yayınlandı!
Bu Hali Bile Korkunç: Siccin 7'nin Kamera Arkası Görüntüsü Yayınlandı!
Alper Mestçi'nin huzursuzluk yayan korku filmi serisi Siccin son olarak 7. filmiyle beyaz perdede yayınlanırken, Siccin 7'nin en az filmi kadar korkutan kamera arkası yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk olarak 2014 yılında yayınlanan Siccin, Alper Mestçi'nin enfes zihninden çıkan bir film serisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en ürkütücü korku serilerinden olan Siccin son olarak 7. filmiyle beyaz perdede yer alırken, Siccin 7'nin kamera arkasından görüntüler geldi.
İzlerken hepimizi yerimize zımbalayan Siccin 7 korkutuculukta sınırları aşarken, kamera arkası görüntüsünde o ürkütücü sahnelerin nasıl çekildiği ortaya çıktı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın