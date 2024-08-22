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Bu Hali Bile Korkunç: Siccin 7'nin Kamera Arkası Görüntüsü Yayınlandı!

Bu Hali Bile Korkunç: Siccin 7'nin Kamera Arkası Görüntüsü Yayınlandı!

film
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 23:33

Alper Mestçi'nin huzursuzluk yayan korku filmi serisi Siccin son olarak 7. filmiyle beyaz perdede yayınlanırken, Siccin 7'nin en az filmi kadar korkutan kamera arkası yayınlandı.

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İlk olarak 2014 yılında yayınlanan Siccin, Alper Mestçi'nin enfes zihninden çıkan bir film serisi.

İlk olarak 2014 yılında yayınlanan Siccin, Alper Mestçi'nin enfes zihninden çıkan bir film serisi.

Türkiye'nin en ürkütücü korku serilerinden olan Siccin son olarak 7. filmiyle beyaz perdede yer alırken, Siccin 7'nin kamera arkasından görüntüler geldi.

Türkiye'nin en ürkütücü korku serilerinden olan Siccin son olarak 7. filmiyle beyaz perdede yer alırken, Siccin 7'nin kamera arkasından görüntüler geldi.

İzlerken hepimizi yerimize zımbalayan Siccin 7 korkutuculukta sınırları aşarken, kamera arkası görüntüsünde o ürkütücü sahnelerin nasıl çekildiği ortaya çıktı.

İzlerken hepimizi yerimize zımbalayan Siccin 7 korkutuculukta sınırları aşarken, kamera arkası görüntüsünde o ürkütücü sahnelerin nasıl çekildiği ortaya çıktı.

İşte o anlar:

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