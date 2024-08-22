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MSN Kullananlar Duygulanmaya Hazır mısınız? Instagram ‘Ne Dinliyorum Özelliğini Aç’ı Başlattı

MSN Kullananlar Duygulanmaya Hazır mısınız? Instagram ‘Ne Dinliyorum Özelliğini Aç’ı Başlattı

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.08.2024 - 00:55

2000’li yılların efsane mesajlaşma programı MSN Messenger’ın belki de en efsane özelliklerinden biri olan “Ne Dinliyorum Özelliğini Aç” seçeneği Instagram’ın yeni güncellemesiyle yeniden hayatımıza döndü. 

Instagram, profile şarkı ekleme özelliğini duyurdu. Bu yenilik sayesinde profil hesabınıza bir şarkı sabitleyebileceksiniz.

İşte detaylar… 

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2000’li yıllarda MSN Messenger kullananlar bu içeriği okurken gözleriniz dolabilir, hüzünlenebilir, hatta aşırı duygusallığa kapılıp ağlayabilirsiniz…

2000’li yıllarda MSN Messenger kullananlar bu içeriği okurken gözleriniz dolabilir, hüzünlenebilir, hatta aşırı duygusallığa kapılıp ağlayabilirsiniz…

Okuldan gelip çantaları kenara attıktan sonra PC başına koşmamızın erken 2000'li yıllardaki sebebi MSN Messenger’dı.

Okuldan gelip çantaları kenara attıktan sonra PC başına koşmamızın erken 2000'li yıllardaki sebebi MSN Messenger’dı.

Karşı tarafı az mı titrettik, az mı Webcam talebi attık… Ahh Ahh!

Karşı tarafı az mı titrettik, az mı Webcam talebi attık… Ahh Ahh!

Efsane programın hiç unutulmayacak efsane de bir özelliği vardı: ‘Ne Dinliyorum Özelliğini Aç’

Efsane programın hiç unutulmayacak efsane de bir özelliği vardı: ‘Ne Dinliyorum Özelliğini Aç’

Şimdi sizlere bu özellik geri dönüyor desem ne dersiniz? Evet dönüyor ama bu sefer Instagram ile…

Şimdi sizlere bu özellik geri dönüyor desem ne dersiniz? Evet dönüyor ama bu sefer Instagram ile…
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Instagram, bir süredir test sürecinde olan Instagram profile şarkı ekleme yeniliğini devreye aldı. Bu özellik sayesinde profil adresinize bir şarkı sabitleyebileceksiniz. Eklenen şarkının 30 saniyelik bölümü profilde yer alacak. Şarkı, diğer kullanıcıların da görebilmesi için biyografi bölümünde belirgin şekilde gösterilecek.

Instagram, bir süredir test sürecinde olan Instagram profile şarkı ekleme yeniliğini devreye aldı. Bu özellik sayesinde profil adresinize bir şarkı sabitleyebileceksiniz. Eklenen şarkının 30 saniyelik bölümü profilde yer alacak. Şarkı, diğer kullanıcıların da görebilmesi için biyografi bölümünde belirgin şekilde gösterilecek.
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