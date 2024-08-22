MSN Kullananlar Duygulanmaya Hazır mısınız? Instagram ‘Ne Dinliyorum Özelliğini Aç’ı Başlattı

2000’li yılların efsane mesajlaşma programı MSN Messenger’ın belki de en efsane özelliklerinden biri olan “Ne Dinliyorum Özelliğini Aç” seçeneği Instagram’ın yeni güncellemesiyle yeniden hayatımıza döndü.

Instagram, profile şarkı ekleme özelliğini duyurdu. Bu yenilik sayesinde profil hesabınıza bir şarkı sabitleyebileceksiniz.

İşte detaylar…