21 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün derin sezgilere ve güçlü bir anlayışa sahip olacaksın. Zira Merkür’ün etkisiyle, sezgisel anlamda kıymetli bir güç kazanacaksın. İç dünyanda keşfedeceğin yeni anlayışlar ise sana ilişkilerinde ve kişisel gelişimde fark yaratma şansı verecek. Nasıl mı? Gelin öğrenelim.

Öncelikle ilişkiler özelinde konuşmak isteriz. Uzun zamandır birlikteliğinde var olan sorunları çözmeni sağlayacak bir farkındalık kazanacaksın. Belki partnerinle derin ve anlamlı bir konuşma yapabilirsin. Sözlerini sakınmadan ve hislerini gizlemeden itiraf etmelisin. Bu sayede aranızdaki buzların edileceğine eminiz. Eğer bekarsan, belki de pazartesi gecesini sosyalleşerek değerlendirebilirsin. Çünkü yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanı.

Gelelim kişisel gelişim konusuna! Bugün eğitimler ve akademik başarı da aklındaki yegane konu olacak. Güne bir sınav ya da ders ile başlayabilirsin. Ancak bugün öğrendiklerin bazı taşların yerine oturmasını sağlayacak. Sanıyoruz akademik anlamda yaşadığın durağanlık ve zorluklar son bulacak. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...