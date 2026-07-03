2026 Yazı Geldi! Sıcaklara Karşı Hayatınızı Kurtaracak 10 Pratik İpucu

Termometreler 35'i gördü, biz daha Mayıs'ın ortasındayız. Bu yıl yaz erken bastırdı, beraberinde de 'acaba bu yıl daha iyi hazırlanabilir miyim?' sorusu geldi. Aşağıdaki 10 ipucu, hem evinizi hem cebinizi serin tutmak için işinize yarayacak. Hiçbiri raket bilim değil, hepsi denenip onaylanmış.