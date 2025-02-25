2025 Malatya İmsakiye! Bugün Malatya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayının manevi atmosferi Malatya’da da kendini hissettirmeye başlarken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur ve iftar vakitlerini büyük bir dikkatle takip ediyor. Ancak imsakiye saatleri her gün değiştiğinden, sahurdan iftara kadar tüm vakitleri doğru bir şekilde takip etmek büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye saatleri, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler için en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor.

Peki, bugün Malatya’da sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? Teravih namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Malatya imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…