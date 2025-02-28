2025 Kütahya İmsakiye! Bugün Kütahya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kütahya İmsakiye! Bugün Kütahya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının huzuru ve bereketi Türkiye'yi sararken, oruç tutacak vatandaşlar için imsakiye bilgileri her zamankinden daha önemli hale geliyor. Gün doğmadan önce yapılan sahur, oruca güç ve dayanıklılık sağlarken, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında beklenen an nihayet yaşanıyor. Özellikle yoğun geçen günlerde sahur vaktini kaçırmamak ya da iftar saatini doğru planlamak isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı imsakiye saatleri büyük bir rehber niteliğinde.
Peki, Kütahya’da sahur ve imsak vakti ne zaman? İftar saat kaçta? Teravih namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Kütahya imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kütahya iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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