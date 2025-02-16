2025 BAFTA Film Ödülleri'ni Kimler Kazandı? 78. BAFTA Ödülleri'ni Hangi Filmler Kazandı?
2025 BAFTA Film Ödülleri'ni Kimler Kazandı? 78. BAFTA Ödülleri'ni Hangi Filmler Kazandı?
78. Britanya Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. En çok adaylığı 12 filmle Conclave almıştı. Geceye de damga vuran Conclave, The Brutalist ile birlikte en çok ödül alan film oldu.
BAFTA Ödülleri'nin kazananları belli oldu. 78. BAFTA Ödülleri'ni hangi filmler kazandı? 2025 BAFTA Ödülleri'nin sahipleri hangi filmler oldu?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
78. BAFTA Awards En İyi Film Ödülü'nü Hangi Film Kazandı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
78. BAFTA Awards En İyi Yönetmen Ödülü'nü Kim Kazandı?
78. BAFTA Awards En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kim Kazandı?
78. BAFTA Awards En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Kim Kazandı?
En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En İyi Ses: Dune Part II
En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist
En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked
En İyi Film: Conclave
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
En İyi Sinematografi: The Brutalist
En İyi Kurgu: Conclave
En İyi Oyuncu Kadrosu: Anora
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En İyi Çocuk & Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
En İyi Görsel Efekt: Dune Part II
En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain
En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave
En İyi Saç & Makyaj: The Substance
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En İyi Kısa Film: ‘Rock, Papes, Scissors’
En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story
En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder
En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson
En İyi Görüntü Yönetmeni: The Brutalist
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın