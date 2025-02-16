2025 BAFTA Film Ödülleri'ni Kimler Kazandı? 78. BAFTA Ödülleri'ni Hangi Filmler Kazandı?

78. Britanya Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. En çok adaylığı 12 filmle Conclave almıştı. Geceye de damga vuran Conclave, The Brutalist ile birlikte en çok ödül alan film oldu.

BAFTA Ödülleri'nin kazananları belli oldu. 78. BAFTA Ödülleri'ni hangi filmler kazandı? 2025 BAFTA Ödülleri'nin sahipleri hangi filmler oldu?

İşte, detaylar...