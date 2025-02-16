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2025 BAFTA Film Ödülleri'ni Kimler Kazandı? 78. BAFTA Ödülleri'ni Hangi Filmler Kazandı?

2025 BAFTA Film Ödülleri'ni Kimler Kazandı? 78. BAFTA Ödülleri'ni Hangi Filmler Kazandı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2025 - 23:47

78. Britanya Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. En çok adaylığı 12 filmle Conclave almıştı. Geceye de damga vuran Conclave, The Brutalist ile birlikte en çok ödül alan film oldu.

BAFTA Ödülleri'nin kazananları belli oldu. 78. BAFTA Ödülleri'ni hangi filmler kazandı? 2025 BAFTA Ödülleri'nin sahipleri hangi filmler oldu?

İşte, detaylar...

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78. BAFTA Awards En İyi Film Ödülü'nü Hangi Film Kazandı?

78. BAFTA Awards En İyi Film Ödülü'nü Hangi Film Kazandı?

78. BAFTA Award En İyi Film Ödülü'nü, en fazla adaylığa sahip Conclave filmi kazandı.

78. BAFTA Awards En İyi Yönetmen Ödülü'nü Kim Kazandı?

78. BAFTA Awards En İyi Yönetmen Ödülü'nü Kim Kazandı?

Törende en fazla ödül alan filmlerden biri olan The Brutalist'in yönetmeni Brady Corbet, En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

78. BAFTA Awards En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kim Kazandı?

78. BAFTA Awards En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kim Kazandı?

The Pianist filminin efsanesi Adrien Brody, The Brutalist filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

78. BAFTA Awards En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Kim Kazandı?

78. BAFTA Awards En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Kim Kazandı?

Genç oyuncu Mikey Madison, Anora filmiyle 78. BAFTA Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez
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En İyi Ses: Dune Part II

En İyi Ses: Dune Part II

En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist

En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist

En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Film: Conclave

En İyi Film: Conclave
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Sinematografi: The Brutalist

En İyi Sinematografi: The Brutalist

En İyi Kurgu: Conclave

En İyi Kurgu: Conclave

En İyi Oyuncu Kadrosu: Anora

En İyi Oyuncu Kadrosu: Anora
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En İyi Çocuk & Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Çocuk & Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Görsel Efekt: Dune Part II

En İyi Görsel Efekt: Dune Part II

En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Saç & Makyaj: The Substance

En İyi Saç & Makyaj: The Substance
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En İyi Kısa Film: ‘Rock, Papes, Scissors’

En İyi Kısa Film: ‘Rock, Papes, Scissors’

En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson

En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson

En İyi Görüntü Yönetmeni: The Brutalist

En İyi Görüntü Yönetmeni: The Brutalist
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En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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