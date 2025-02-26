2025 Afyonkarahisar İmsakiye! Bugün Afyonkarahisar İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

1 Mart Cumartesi günü İslam alemi Ramazan'ı karşılayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayında milyonlarca Müslüman tutulması farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan imsakiyesi de vatandaşlarımız tarafından en çok araştırılan konu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesinde iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer aldı. Peki, bugün Afyonkarahisar için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Afyonkarahisar'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre Afyonkarahisar'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...