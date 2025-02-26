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2025 Afyonkarahisar İmsakiye! Bugün Afyonkarahisar İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Afyonkarahisar İmsakiye! Bugün Afyonkarahisar İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 15:01

1 Mart Cumartesi günü İslam alemi Ramazan'ı karşılayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayında milyonlarca Müslüman tutulması farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan imsakiyesi de vatandaşlarımız tarafından en çok araştırılan konu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesinde iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer aldı. Peki, bugün Afyonkarahisar için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Afyonkarahisar'da bayram namazı kaçta? 

İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre Afyonkarahisar'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

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İşte, 2025 imsakiyesine göre Afyonkarahisar iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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