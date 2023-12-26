Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
2024 Yılı Burçlar İçin Neleri Vadediyor? Burçları Hangi Olaylar Bekliyor?

etiket 2024 Yılı Burçlar İçin Neleri Vadediyor? Burçları Hangi Olaylar Bekliyor?

Duygu Demir
Duygu Demir - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 01:05

Tatlısıyla acısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl, yeni heyecanlar bizi bekliyor. 2024 birçok anlamda enteresan bir yıl olacak. Astroloji bize hızlı, hareketli, dinamik, güçlü bir yıl vadetmek.

Yıl boyunca hayat bireysel girişimleri, başlangıçları desteklerken ilişkileri de daha fazla gündeme taşıyor. İlişkilerde adalet beklentisi, denge ve uyum isteği artacak ancak bunu yakalamak her zaman kolay olmayabilir.

26 Mayıs’a kadar finansal anlamda daha kontrollü, elimizdekini korumaya ve büyütmeye meyilli bir enerji var. Ancak yaz itibariyle daha hızlı kazanıp yine aynı hızda harcamaya başlayabiliriz. Eğitim, seyahat, ticaret, turizm, e-ticaret ve sosyal medya kanalları güçlü alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

Peki tüm bunlar bir yana 2024 burçlar için neler vadetmek? Sizin için her burcun ana gündemlerini beşer maddede özetledim, haydi beraber bakalım:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Koç Burcu: Yılın en hızlısı olacak

Koç Burcu: Yılın en hızlısı olacak

Koç burçları! 18 yılda bir gelen olumlu yönde değişim dönüşüm rüzgarları bu yıl sizinle.

Genel anlamda ilişkiler ve evlilik gündemde olacak. Bazı Koçlar bahar aylarında hızlı bir evlilik kararı alabilir.

Bu yıl aynı zamanda kariyerde parlama döneminiz olacak.

Yine de yıl genelinde kontrol dışı durumlar olası, bu nedenle en çok da ruhsal enerjimizi güçlü tutmak kıymetli olacak.

Haziran ayı ile bolca seyahatler başlıyor!

Boğa Burcu: Yılın en bereketlisi

Boğa Burcu: Yılın en bereketlisi

Boğa burçları mayıs ayı sonuna kadar bereket gezegeni Jüpiter ile beslenecek. Gelişme, büyüme, finansal anlamda daha çok imkandan faydalanma fırsatı taşıyor bu enerji.

Haziran ile para fırsatlarınız artacak çünkü bereket gezegeni bu sefer de finansal büyüme alanına geçiş yapacak.

Bu yıl Boğa burçlarına artık ilişkilerde istikrar ve güven var. Bekar olanlar yine yılın ilk aylarında yeni bir ilişkiye adım atabilir.

Yıl boyunca günlük hayatınıza çeki düzen vermek isteyeceksiniz. İş ortamındaki adaletsizlikler canınızı sıkabilir ve müdahale etmek isteyebilirsiniz.

Sağlığınıza daha çok dikkat edecek ve belki yeni bir beslenme / spor düzenine geçiş yapacaksınız, özellikle nisan ayı ile beraber.

İkizler Burcu: Yılın en sosyali

İkizler Burcu: Yılın en sosyali

İkizler burçları yıl boyunca arkadaşlıklardan yana şanslı olacaksınız. Özellikle bahar aylarında yeni çevreler size yeni kapılar açacak.

Mayıs sonuna kadar sağlık ve zorlu durumlara karşı doğal bir koruma kalkanı altında gibi olacaksınız.

Ancak asıl büyüme, genişleme, ferahlama haziran ile çünkü şans gezegeni burcunuza geçiyor.

Yıl boyunca mesleki hayatınızla ilgili ciddi sorumluluklar alacaksınız.

Ve bu disiplin size eylül ayında kariyer alanında büyük değişimler taşıyacak. Bazılarınız rota değişikliği yapmak isteyebilir.

Bu sene ilişkilerden yana denge ve uyum var. Bekar İkizler burçları girdikleri ortamlarda yeni biriyle tanışabilir.

Yengeç Burcu: Kariyeri parlayacak

Yengeç Burcu: Kariyeri parlayacak

Yengeç burçları sizin için bir devrin sonu geliyor. Baskı altında hissettikleri birçok konudan ocak sonu ile özgürleşmeye başlayacaksınız.

Yılın ilk beş ayında, mayıs sonuna kadar sosyal çevrenizden destek var. Yeni tanışmalar, yeni kapılar açacak.

Haziran ile şans gezegeni 12. evinize geçiyor. Daha fazla ruhani konularla ilgilenebilir, manevi anlamda güçlü hissedebilirsiniz.

Bahar aylarındaki tutulmalar size ev hayatınızda değişimler vadediyor; taşınma, ev alma, ailenin büyümesi, bekarlar için evlilik…

Yıl boyunca mesleki olarak ilerleme şansınız olacak. Yöneticilerden destek alacak, sizi liderleştirecek rollere geçeceksiniz.

Aslan Burcu: Yılın en çok risk alan burcu

Aslan Burcu: Yılın en çok risk alan burcu

Aslan burçları bu yıl kariyerde güçlü adımlar atıyorsunuz.

Aynı zamanda hevesli ve neşeli bir enerjide olacaksınız ve hayallerinizin peşinden gitmek isteyeceksiniz.

Bazı aslan burçları anlam arayışında olacak, spritüal çalışmalara dahil olacak ve hayatının anlamını bulacak

Aslanlar yıl boyunca yakın akrabalarınızla olan ilişkilerde dikkatli olmalı, dengeyi tutturmaya özen göstermelisiniz.

Yıl boyunca harici masraflar nedeniyle bütçe hesabı yapmak gerekebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başak Burcu: Yılın güvenle hareket eden burcu

Başak Burcu: Yılın güvenle hareket eden burcu

Başak burçları bu sene Satürn karşıt burcunuzda hareket ediyor. Her türlü işinizi yaparken bazı engellerle karşılaşabilir, bazı şeyleri birkaç defa tekrar etmeniz gerekebilir.

Bu geçiş nedeniyle aynı zamanda ilişkilerden yana sınavlarınız olabilir. Sabırlı olup zamana bırakmak en iyisi olacak.

Yılın ilk beş ayında kendinizi geliştirecek eğitimlere dahil olabilir, seyahatlere çıkabilirsiniz.

Haziran ile kariyerde birçok fırsat gündeminize gelecek.

Eylül ayında karşıt burcunuz Balıkta sizin serinin ilk tutulması başlayacak ve hayatınızdaki birçok düğüm çözülecek

Terazi Burcu: Yılın en âşık olan burcu

Terazi Burcu: Yılın en âşık olan burcu

Terazi burçları bu yıl abuk değiştirecek, dönüşeceksiniz.

Birçok konuda adalet isteyecek ve hakkınızı talep edeceksiniz.

Yıl boyunca ilişkiler gündemde olacak. Bekar olanlar için bahar aylarında yeni bir ilişki veya evlilik gündemi var.

Aynı zamanda yıl boyunca ortaklıklar kurarak işler yapabilirsiniz.

Eylül ayında sağlığınıza ekstra dikkat edin.

Akrep Burcu: Yılın en üretken burcu

Akrep Burcu: Yılın en üretken burcu

Akrep burçları yılın ilk beş ayında ilişkilerden yana oldukça şanslı. Yeni bir ilişkiye adım atabilir, devam eden ilişkide keyifli zamanlar geçirip evlilik kararı alabilirsiniz.

Bu süre zarfında size maddi manevi kazanım sağlayacak yeni ortaklıklar yapabilirsiniz.

Haziran ile finansal olarak bereketli dönem başlayacak. Ortaklaşa işlerden kazanımınız artıyor. Eş ve/ya ailenizin finansal kaynaklarından faydalanabileceksiniz.

Yıl boyunca çalışma ortamınız çok hareketli olacak. Mesleki olarak yeni atılım yapmaktansa elinizdekini korumak isteyebilirsiniz.

Eylül ayı bebek isteyenler için müjdeli dönem.

Yay Burcu: Yılın en eğlencelisi

Yay Burcu: Yılın en eğlencelisi

Yay burçları yıl boyunca şans sizden yana olacak!

Yeteneklerinizi sergilemek için hayat size çokça imkan tanıyacak.

Bekar Yay burçları şubat ve sonrasında yeni aşklara yelken açabilirsiniz.

Haziran sonrasında hem ilişkiler çok daha güzel hale geliyor hem de yeni ortaklıklar yapmak için fırsatlarınız olacak.

Yıl boyunca ev, aile hayatınızın sorumluluğunu almanız gerekecek. Kimi Yaylar evlenebilir, evini taşıyabilir, aile büyüklerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilir.

Oğlak Burcu : Bu yılın yuva kuran burçlarından

Oğlak Burcu : Bu yılın yuva kuran burçlarından

Oğlak burçları bu yıl kalıplarınızdan özgürleşeceksiniz. 21 Ocak ile Plüton, burcunuzu terk edecek ve 2008’den beri süregelen bir çok zorluk artık geride kalacak (yıl sonunda son bir ziyareti var, sabır sadece).

Bu geçiş ile artık sırtınızdaki yüklerden kurtuluyorsunuz.

Sizlere 8 Nisan tutulması yeni bir ev düzeni vadediyor. Evlilik, evi değiştirme, düzen değişimi olası.

Yıl boyunca mesleki bir kabuk değiştirmeden geçeceksiniz. Kimi Oğlak’lar şirket, sektör, meslek değişimi yapabilir.

Ayrıca yılın ilk beş ayında, haziran ayına kadar aşktan yana şansınız var.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kova Burcu: 2024’ün sözleri en kıymetli olanı

Kova Burcu: 2024’ün sözleri en kıymetli olanı

Kova burçları sizin için yirmi yıllık yeni bir döngü başlıyor. Bu süreçte güçlenecek, sağlam adımlar atarak geleceğinizi inşa edeceksiniz.

Bu yıl boyunca son sözü söyleyen siz olacaksınız. Fikirleriniz, sözleriniz, projeleriniz her zamankinden daha kıymetli olacak.

Yıl boyunca iletişim veya ticaret temalı işler yapabilirsiniz.

Haziran ile aşktan yana şans döneminiz başlayacak. Bekar Kovalar için yepyeni bir sayfa açılıyor.

Balık Burcu: Bu yılın en çok para kazananı

Balık Burcu: Bu yılın en çok para kazananı

Yıl boyunca Satürn burcunuzdaki hareketine devam ederek size çok sorumluluk, çok iş ve yeniden yapılanma getirecek. Bu geçiş 2023 Mart ile başladı, yani halihazırda içinde olduğunuz süreç devam edecek.

Öte yandan bu geçiş ekstra kıymetli çünkü otuz yıllık döngünün temellerini atıyorsunuz.

2024 içinde çalışan, emek veren Balıklar güzel para kazanacak

Haziran ile aile hayatınız bereketlenmeye başlayacak. Evinizi daha iyi koşullar için taşıyabilir, evi daha konforlu hale getirebilirsiniz, aile bireylerinin sayısında artış olabilir.

Eylül ayı hayatınızın en büyük dönüm noktalarından biri olacak. Kendinizi ve yolunuzu sorgulayacak, en doğrusunu seçecek ve hatta belki yeni bir rotaya geçiş yapacaksınız.

Mutlu yıllar şimdiden tüm sevgili burçlarımız!

Instagram

YouTube

Twitter

TikTok

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0