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2024’ün Modası Tek Omuz Elbise ve Abiye Modelleri

etiket 2024’ün Modası Tek Omuz Elbise ve Abiye Modelleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 02:33

Tek omuzlu elbiseler, şıklık ve zarafetin simgesi olarak moda dünyasında kendine özel bir yer edinmiştir. Özellikle özel davetlerde, düğünlerde ve günlük kullanımda sıkça tercih edilen bu elbiseler, kadının siluetini zarifçe vurgular ve ona sofistike bir hava katar. Günümüzde moda dünyasında popülerliğini koruyan tek omuzlu elbiseler, her sezon yeni yorumlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu içerikte 2024’ün Modası Tek Omuz Elbise ve Abiye Modelleri sizler için bir araya getirdik.

Bu içerik 08.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Koton Tek Omuz Mini Abiye

Koton Tek Omuz Mini Abiye

Koton'un bu siyah tek omuzlu mini abiye elbisesi mini boyu ve tek omuzlu tasarımıyla zarafet ve şıklık vadediyor. Sade ve şık detaylarıyla dikkat çeken bu elbise, aksesuarlarınızla kolayca kombinlenebilir ve kişisel tarzınızı yansıtabilir. Detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

People By Fabrika Tek Omuz Desenli Çok Renkli Mini Kadın Elbise

People By Fabrika Tek Omuz Desenli Çok Renkli Mini Kadın Elbise

People By Fabrika markasının bu çok renkli, tek omuz yaka desenli mini elbisesi, enerjik ve dinamik bir tarz arayan kadınlar için ideal bir seçenek. Bu elbise, canlı renkleri ve modern tasarımıyla her türlü özel etkinlikte kullanılabilecek bir parça. Yaz aylarında bu elbise ile kendini rengarenk hissetmek isteyenler için link burada.

Hepsiburada

Alfa Beta Desenli Tek Omuz Multi Kadın Abiye

Alfa Beta Desenli Tek Omuz Multi Kadın Abiye

Farklılık arayanların büyük bir keyifle giyeceği bu elbise multi renklerdeki desenleri ve tek omuzlu tasarımıyla dikkat çekiyor. Davetlerde veya gece partilerinde sizi öne çıkaracak bu elbise ile kendinizi özel hissedeceksiniz. Elbiseyi detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıktık.

Hepsiburada

Alfa Beta Tek Omuz Düğüm Detaylı Yırtmaçlı Saten Elbise

Alfa Beta Tek Omuz Düğüm Detaylı Yırtmaçlı Saten Elbise

Alfa Beta markasının bu tarçın rengi tek omuzlu saten elbisesi, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekiyor. Düğüm detayı ve yırtmaçlı kesimiyle modern bir görünüm sunan bu elbise özel davetlerde veya özel günlerde stilinizi en iyi şekilde yansıtacak. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

Oleg By Oleg Cassini Kırmızı Tek Omuz Midi Elbise

Oleg By Oleg Cassini Kırmızı Tek Omuz Midi Elbise

Oleg by Oleg Cassini markasının bu kırmızı tek omuzlu jarse midi elbisesi   zarafet ve şıklık simgesi olarak öne çıkıyor. Pencere detaylı omuz tasarımıyla modern bir dokunuş sunarken, jarse kumaşı da rahat bir kullanım sağlıyor. Her türlü özel davet veya etkinlik için ideal olan bu elbise, tarzınızı ve zarafetinizi mükemmel bir şekilde yansıtacak. Linki burada.

Hepsiburada
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Koton Tek Omuz Payetli Elbise

Koton Tek Omuz Payetli Elbise

Bu elbise, metalik asimetrik detaylarla zenginleştirilmiş drapeli bir kesime sahip. Metalik dokusu, ışıltılı ve modern bir görünüm sağlarken, asimetrik kesimi ise sizi her açıdan şık gösterecek. Vücudu saran tek omuz metalik mini elbise ile gecenin yıldızı siz olun. Linki burada.

Hepsiburada

Quzu Bağlama Detaylı Tek Omuz Mini Elbise

Quzu Bağlama Detaylı Tek Omuz Mini Elbise

Quzu Tek Omuz Mini Elbise bağlama detayıyla estetik bir zenginlik sunarken tek omuzlu kesimi, cesur ve feminen bir görünüm sağlıyor. Yaz aylarında her türlü etkinlikte kullanabileceğiniz bu elbise ile kendinizi hem rahat hem de şık hissedeceksiniz. Linki burada.

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Alfa Beta Tek Omuz Siyah Kadın Abiye

Alfa Beta Tek Omuz Siyah Kadın Abiye

Tek omuzlu elbiselerin klasik şıklığı, Alfa Beta markasının bu siyah kadın abiye elbisesinde modern bir yorumla buluşuyor. Özel davetlerde veya gece partilerinde göz kamaştırmak isteyen kadınlar için ideal bir seçenek olan bu elbise feminen bir çekiciliği yansıtıyor. Detaylarda kullanılan taş işlemeleri ise elbiseye sofistike bir hava katıyor. Bu elbise ile özel davetlerin en şık kadını olmak isteyenler linke tıktık.

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Viola Chan Gece Mavisi Tek Omuz Saten Uzun Abiye Elbise

Viola Chan Gece Mavisi Tek Omuz Saten Uzun Abiye Elbise

Gece mavisi renkteki sırt detaylı tek omuz saten uzun abiye elbise, hem şıklığı hem de zarafetiyle dikkat çekiyor. İster özel davetlerde, ister gece partilerinde kullanabileceğiniz bu elbise, tarzınızı ve zarafetinizi en iyi şekilde yansıtacak.Kendinizi mükemmel hissetmenizi sağlayacak bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Alfa Beta Fileli Tek Omuz Beyaz Kadın Abiye

Alfa Beta Fileli Tek Omuz Beyaz Kadın Abiye

Alfa Beta markasının bu beyaz kadın abiye elbisesi, 2024 yılında en çok beğenilenler arasında yer alıyor. Zarif tasarımı ve özenli işçiliği ile öne çıkan bu elbise tek omuzlu tasarımı ve beyaz rengiyle modern bir şıklık sunuyor. File detayları ise elbisenin zarafetini ve havasını tamamlıyor. Bacak dekoltesi ile sizi her açıdan şık ve göz alıcı bir görünüme kavuşturacak bu elbiseyi satın almak için linke tıktık.

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Fabrika Tek Omuz Düz Mini Kırmızı Kadın Elbise

Fabrika Tek Omuz Düz Mini Kırmızı Kadın Elbise

Fabrika Tek Omuz Düz Mini Kırmızı Kadın Elbise tek omuzlu yaka detayı ve canlı kırmızı rengiyle dinamik bir stile sahiptir. Mini boyuyla da genç ve enerjik bir görünüm sağlar. Özel davetlerde veya gece dışarı çıkarken tercih edebileceğiniz ideal bir parça. Bu elbise ile kendini cıvıl cıvıl hissetmek isteyenler için link burada.

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