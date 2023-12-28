2024'te En İyi Versiyonuna Kavuşman İçin Alman Gereken Karar Ne?
2024'te En İyi Versiyonuna Kavuşman İçin Alman Gereken Karar Ne?
Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni kararlar ve yeni heyecanlar...
2024'te senin en iyi versiyonuna kavuşman için alman gereken karar ne?
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1. Sporun senin hayatının bir parçası olduğunu söyleyebilir misin?
2. Gün içerisinde su tüketimine dikkat ediyor musun?
3. Zihinsel sağlığını güçlendirmek için kendini ödüllendirebileceğin bir zaman dilimi oluşturdun mu?
4. Çalışırken müzik dinler misin?
5. Daha önce hiç tanışmadığın birini arkadaş bulma uygulamasıyla tanıdın mı?
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6. Peki ya beslenme alışkanlıkların hakkında ne düşünüyorsun?
7. İş ve kariyer hedeflerin neler?
8. Sosyal ilişkilerde nasıl bir denge kurmaya çalışıyorsun?
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