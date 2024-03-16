2023 Yılının En Popüler Yeni Doğan İsimleri Belli Oldu! İşte En Çok Tercih Edilen Kız ve Erkek Bebek İsimleri
2023 Yılının En Popüler Yeni Doğan İsimleri Belli Oldu! İşte En Çok Tercih Edilen Kız ve Erkek Bebek İsimleri
Kaynak: https://nip.tuik.gov.tr/?value=YeniDo...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nüfus İstatistikleri Portalı üzerinden yıllara göre 'yeni doğan isimleri' listesini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Peki, 2023 yılında en çok tercih edilen kız bebek ve erkek bebek isimleri hangileri oldu?
İşte, detaylar...
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TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin en popüler kız ve erkek bebek isimleri belli oldu!
Kız bebek isimlerinde zirve değişti: İlk sırada 'Asel' ismi yer aldı!
Erkek Bebek isimlerinde ise zirve bu yıl da değişmedi: İlk sırada 'Alparslan' ismi yer aldı.
2023'te En Çok Kullanılan Kız Bebek İsmi
2023'te En Çok Kullanılan Erkek Bebek İsmi
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Şimdi de biz soralım, siz bebeğinize hangi ismi vermeyi planlıyorsunuz?
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