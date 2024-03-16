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2023 Yılının En Popüler Yeni Doğan İsimleri Belli Oldu! İşte En Çok Tercih Edilen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

2023 Yılının En Popüler Yeni Doğan İsimleri Belli Oldu! İşte En Çok Tercih Edilen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.03.2024 - 14:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nüfus İstatistikleri Portalı üzerinden yıllara göre 'yeni doğan isimleri' listesini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Peki, 2023 yılında en çok tercih edilen kız bebek ve erkek bebek isimleri hangileri oldu? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nip.tuik.gov.tr/?value=YeniDo...
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TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin en popüler kız ve erkek bebek isimleri belli oldu!

TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin en popüler kız ve erkek bebek isimleri belli oldu!

TÜİK tarafından açıklanan 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi' verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de ebeveynlerin bebeklerine koydukları isimler belirlendi. 

2023 yıl içerisinde, nüfusa dahil olan kişilerin isimlerinden en çok kullanılan 30 kız ve erkek isim listelendi. İşte, o listeler... 👇

Kız bebek isimlerinde zirve değişti: İlk sırada 'Asel' ismi yer aldı!

Kız bebek isimlerinde zirve değişti: İlk sırada 'Asel' ismi yer aldı!

TÜİK verilerine göre 2022 yılında yeni doğan isimleri arasında en çok tercih edilen Zeynep ismi bu yıl ikinci sırada yer aldı. Listenin zirvesindeki isim olan 'Asel' ise 8 bin 114 bebeğe verildi.

Erkek Bebek isimlerinde ise zirve bu yıl da değişmedi: İlk sırada 'Alparslan' ismi yer aldı.

Erkek Bebek isimlerinde ise zirve bu yıl da değişmedi: İlk sırada 'Alparslan' ismi yer aldı.

2022 yılında olduğu gibi bu yıl da yeni doğan erkek bebek isimlerinde zirvedeki isim 'Alparslan' oldu. 'Alparslan' ismi 8 bin 957 bebeğe verilirken listenin ikinci sırasında ise 'Yusuf' ismi yer aldı. 

Gelin, şimdi de 2023 yeni doğan kız ve erkek bebek isim listelerine göz atalım... 👇

2023'te En Çok Kullanılan Kız Bebek İsmi

2023'te En Çok Kullanılan Kız Bebek İsmi

1. Asel - 8.114

2. Zeynep - 7.614

3. Defne - 6.895

4. Zümra - 5.382

5. Asya - 5.224

6. Elif - 4.698

7. Elisa - 4.053

8. Lina - 4.030

9. Gökçe - 3.350

10. Ecrin - 3.321

11. Masal - 3.242

12. Meryem - 3.229

13. Eslem - 3.067

14. Eylül - 3.024

15. Azra - 3.020

16. Miray - 2.869

17. Nehir - 2.758

18. Duru - 2.754

19. Güneş - 2.711

20.  Alya - 2.690

21. Ada - 2.587

22. Mihra - 2.565

23. Ela - 2.529

24. Ebrar - 2.469

25. İkra - 2.454

26. Zehra - 2.308

27. Efnan - 2.180

28. Doğa - 2.152

29. Kumsal - 2.125

30. Umay - 2.015

2023'te En Çok Kullanılan Erkek Bebek İsmi

2023'te En Çok Kullanılan Erkek Bebek İsmi

1. Alparslan - 8.957

2. Yusuf - 5.538

3. Göktuğ - 5.361

4. Ömer Asaf - 4.902

5. Miraç - 4.533

6. Ömer - 4.420

7. Kerem - 4.346

8. Eymen - 4.165

9. Metehan - 3.689

10. Aras - 3.482

11. Muhammed - 3.375

12. Mustafa - 3.285

13. Ali Asaf - 3.187

14. Ali - 3.136

15. Atlas - 3.130

16. Muhammed Ali - 3.078

17. Hamza - 2.875

18. Ahmet - 2.855

19. Poyraz - 2.754

20.  Çınar - 2.648

21. Aslan - 2.637

22. Mehmet - 2.565

23. Miran - 2.548

24. Yiğit - 2.537

25. Alperen - 2.534

26. Ayaz - 2.440

27. Umut -2.332

28. Kuzey - 2.302

29. Aybars - 2.292

30. Mert - 2.172

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Şimdi de biz soralım, siz bebeğinize hangi ismi vermeyi planlıyorsunuz?

Şimdi de biz soralım, siz bebeğinize hangi ismi vermeyi planlıyorsunuz?

Tüm bebeklerimizin sağlıkla ve mutlulukla yaşamaları dileğiyle, yorumlarda buluşalım!

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