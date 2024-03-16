2023 Yılının En Popüler Yeni Doğan İsimleri Belli Oldu! İşte En Çok Tercih Edilen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nüfus İstatistikleri Portalı üzerinden yıllara göre 'yeni doğan isimleri' listesini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Peki, 2023 yılında en çok tercih edilen kız bebek ve erkek bebek isimleri hangileri oldu?

İşte, detaylar...