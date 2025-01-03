2018 Yılında Gündemi Meşgul Eden Sokak Röportajındaki Kız Ortaya Çıktı
2018 Yılında Gündemi Meşgul Eden Sokak Röportajındaki Kız Ortaya Çıktı
2018 yılında yapılan bir sokak röportajı pek çok kişinin sinirlerini zıplatmıştı. Mert Armağan isimli YouTuber tesettürlü bir kadına yılbaşı, piyango gibi konularda sorular sormuş, 'Müslüman mısınız?' diye genç kadını aşağılamıştı. Ancak videonun kahramanı arkalardan çıkıp gelen ve herkese ağzının payını veren gençti. O genç büyüdü ve röportaj sırasında neler olduğunu anlattı.
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2018 yılı mobil internet imkanlarının artmasıyla uzun videoların dolayısıyla YouTube'un zirve yaşadığı bir seneydi.
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O günlerin meşhur videolarından biri de buydu.
Muhabir tarafından zorbalanan kadını görüntüdeki genç savunmuştu.
Videonun yeni gibi ortaya çıkarılmasıyla bu genç tekrar gündeme geldi.
Yine takdir edildi.
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Ve o kız ortaya çıktı hem de sert bir paylaşımla.
Üstüne bir de bilgi geldi. İddiasına göre röportajı yapan kişiyle bir kurguya girişmişlerdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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