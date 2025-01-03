2018 Yılında Gündemi Meşgul Eden Sokak Röportajındaki Kız Ortaya Çıktı

2018 yılında yapılan bir sokak röportajı pek çok kişinin sinirlerini zıplatmıştı. Mert Armağan isimli YouTuber tesettürlü bir kadına yılbaşı, piyango gibi konularda sorular sormuş, 'Müslüman mısınız?' diye genç kadını aşağılamıştı. Ancak videonun kahramanı arkalardan çıkıp gelen ve herkese ağzının payını veren gençti. O genç büyüdü ve röportaj sırasında neler olduğunu anlattı.