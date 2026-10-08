2000’ler Türkçe Pop’unu Özlediğimizi Kanıtlayan 9 Şarkı

'Sana kırmızı çok yakışıyor...' dediği anda herkesin diline dolanan bu şarkı, 2000'lerin en ikonik pop parçalarından biri oldu. Hande Yener'in elektronik altyapılarla cesur tarzını birleştirdiği dönem, Türkçe pop için de bambaşka bir sayfa açtı.

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