2000’ler Türkçe Pop’unu Özlediğimizi Kanıtlayan 9 Şarkı
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Bugünün birbirine benzeyen şarkılarından biraz uzaklaşıp 2000'lerin o renkli, enerjik ve unutulmaz Türkçe pop dönemine dönmeye ne dersin? Klipleriyle, tarzlarıyla ve dillere dolanan nakaratlarıyla bir döneme damga vuran o şarkılar hâlâ ilk günkü gibi hafızamızda.
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1. Hande Yener - Kırmızı
2. Tarkan - Dudu
3. Serdar Ortaç - Dansöz
4. Demet Akalın - Afedersin
5. Bengü - Korkma Kalbim
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6. Gülşen - Sarışınım
7. Kenan Doğulu - Çakkıdı
8. Murat Boz - Aşkı Bulamam Ben
9. Rober Hatemo - Senden Çok Var
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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