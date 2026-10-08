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2000’ler Türkçe Pop’unu Özlediğimizi Kanıtlayan 9 Şarkı

etiket 2000’ler Türkçe Pop’unu Özlediğimizi Kanıtlayan 9 Şarkı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
08.10.2026 - 20:31
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Bugünün birbirine benzeyen şarkılarından biraz uzaklaşıp 2000'lerin o renkli, enerjik ve unutulmaz Türkçe pop dönemine dönmeye ne dersin? Klipleriyle, tarzlarıyla ve dillere dolanan nakaratlarıyla bir döneme damga vuran o şarkılar hâlâ ilk günkü gibi hafızamızda.

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1. Hande Yener - Kırmızı

'Sana kırmızı çok yakışıyor...' dediği anda herkesin diline dolanan bu şarkı, 2000'lerin en ikonik pop parçalarından biri oldu. Hande Yener'in elektronik altyapılarla cesur tarzını birleştirdiği dönem, Türkçe pop için de bambaşka bir sayfa açtı.

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2. Tarkan - Dudu

Megastar'ın her detayıyla konuşulduğu dönemlerden biri... Saç stilinden klip kostümlerine kadar büyük ses getiren 'Dudu', Tarkan'ın pop müzikle geleneksel ezgileri harmanladığı özel şarkılarından biri oldu. Çıktığı dönemde bu şarkıyı duymayan neredeyse yoktu.

3. Serdar Ortaç - Dansöz

2000'ler Türkçe pop denince akla gelen ilk isimlerden biri de Serdar Ortaç'tı. 'Dansöz', hareketli ritmi, akılda kalan sözleri ve eğlenceli havasıyla dönemin partilerinin vazgeçilmez şarkılarından biri haline geldi.

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4. Demet Akalın - Afedersin

'Kusursuz 19' albümünün sevilen parçalarından biri olan 'Afedersin', kalbi kırık ama güçlü duranların şarkısıydı. Özellikle MSN döneminde eski sevgiliye gönderme yapmak isteyenlerin listesinde mutlaka yer alan parçalardan biri oldu.

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5. Bengü - Korkma Kalbim

Bengü'nün enerjisiyle birleşen bu hareketli şarkı, 2000'lerin en sevilen pop hitlerinden biri oldu. 'Korkma kalbim, geçer acısı' nakaratı duyulduğu anda birçok kişinin eşlik ettiği o unutulmaz şarkılardan...

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6. Gülşen - Sarışınım

Gülşen'in müzik kariyerinde dikkat çeken dönüm noktalarından biri olan 'Sarışınım', cesur tarzı ve akılda kalan melodisiyle uzun süre konuşuldu. 2000'lerin renkli pop dünyasının en dikkat çeken parçalarından biri olmayı başardı.

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7. Kenan Doğulu - Çakkıdı

Sezen Aksu imzalı 'Çakkıdı', 2006 yazının en çok dinlenen şarkılarından biriydi. Eğlenceli sözleri ve hareketli ritmiyle dans pistlerinden eksik olmayan bu şarkı, 2000'ler popunun enerjisini tam anlamıyla yansıtıyordu.

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8. Murat Boz - Aşkı Bulamam Ben

Murat Boz'un müzik dünyasında büyük dikkat çektiği şarkılardan biri olan 'Aşkı Bulamam Ben', modern pop ve R&B etkileriyle dönemin havasını yakalayan parçalar arasındaydı. Bu şarkıyla birlikte Murat Boz'un kariyerinde de yeni bir dönem başladı.

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9. Rober Hatemo - Senden Çok Var

Oryantal esintileri, hareketli melodisi ve kendine has tarzıyla 'Senden Çok Var', tam bir 2000'ler klasiği. Daha ilk notaları duyulduğu anda insanın modunu yükselten, dönemin eğlenceli pop ruhunu taşıyan şarkılardan biri.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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