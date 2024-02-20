20 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

20 Şubat Salı 2024'te ekranlarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Seyirciler yakından takip ettiği dizilerin yeni bölümlerinin ve yarışma programlarının yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. Bir yandan da yapımlar arasındaki reyting savaşı kızışıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 20 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...