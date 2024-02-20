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20 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

20 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 08:17

20 Şubat Salı 2024'te ekranlarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Seyirciler yakından takip ettiği dizilerin yeni bölümlerinin ve yarışma programlarının yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. Bir yandan da yapımlar arasındaki reyting savaşı kızışıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 20 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TVStar TVATVKanal D yayın akışı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

20 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

20 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 05:30 İncir Ağacı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:40 Bir Sevdadır

  • 17:40 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kül Masalı

  • 22:50 Bir Sevdadır

20 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

20 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Bahar

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 22:15 Bahar

20 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

20 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

20 Şubat Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

20 Şubat Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Yabani

20 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı

20 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Küçük Ağa

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Senden Önce

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Aşk ve Umut

  • 17:30 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Senden Önce

  • 22:45 Senden Önce

İçeriğin Devamı Aşağıda

20 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

20 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

  • 22:15 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

20 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

20 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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