20 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün romantik anlara ve tatlı heyecanlara hazır olmalısın. Duygularına kapılmanı sağlayacak hoş bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsin. Sevdiklerin ya da partnerinle derin ve anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Böylece ilişkilerin yeni boyutlar kazanırken konfor alanın da değişebilir.

Tam da bu aşamada bugün sevgilerinle birlikte kalabalık bir sofrada bir araya gelebilirsin. Hafta sonuna girmeden önce kurulacak bu kalabalık sofrada ailenin büyümesini ve genişlemesini kutlayabilirsin. Sanıyoruz evlilik ya da bebek yolda... Duygusal anlamda sana güç verecek yeni bağlar kurulurken dengeyi korumayı ise unutma. Kendini önceliklendir ve hak ettiğin değeri görmek için dik bir duruş sergile.

İş hayatında da kendinden emin ve dik durman son derece önemli. Kariyerinde dönüşüm fırsatı seni bekliyor. Ortaya çık, dik dur ve kendini önceliklendir. Bu sayede hak ettiğin terfiyi alacak ve takdiri de toplayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...