20 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Türk pop müziğinin yıldızlarından biri olan Hande Yener, hem sahnedeki enerjisi hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken, şarkılarıyla yıllardır zirvede olan isimlerden biri. İddialı kombinleriyle ve alışılmışın dışındaki sahne kıyafetleriyle sık sık eleştirilerin odak noktası olan Yener adından tarzıyla bahsettirmeye devam ediyor. Sık sık şovları ve kostümleriyle gündeme düşen isim yine kombiniyle dillere düştü. Makyajı ve kombini bir hayli ilginç bulunan şarkıcıya resmen yorum yağdı. İşte detaylar...
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2. Wanda ile yaşadığı ilişkinin olaylı bitmesiyle adeta bambaşka birine dönüşen Icardi sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Wanda Nara yeni sevgilisiyle gününü gün ederken Icardi ise sık sık aşk iddialarına karışır oldu. Paylaşılan pozlarla dillere düşmeye devam eden Icardi'nin artık Wanda'ya dönmeyeceğinden emin olan taraftarı mutlu edecek sözler futbolcudan geldi. Akılını başına toplayan Icardi Wanda'ya kırgın olmadığını dile getirdi! Futbolcu, L-Gante'ye resmen verip veriştirdi.
3. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakim tarafından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını verdiği açıklandı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
4. Demet Akalın ve Hadise arasındaki ipler geçtiğimiz günlerde yeniden gerilmişti. Türkçe popun efsaneleri Hadise'nin harladığı bir ateşle yeniden kendilerini bir polemik içinde bulmuştu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise "hiç sevmiyorum" şeklinde anlattığı şarkıcının kim olduğuyla ilgili iddiaları ortaya çıkarırken akıllara Demet Akalın gelmişti. Akalın ise tahmin edersiniz ki o sözleri cevapsız bırakmamıştı. Ardından olaylara Emrah Karaduman da dahil olmuştu. Karaduman o kişinin Aleyna Tilki olduğunu iddia etmişti. Jüriliğini Hadise'nin yaptığı O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümüne dahil olan Aleyna Tilki geçtiğimiz saatlerde yeni bir şarkı çıkarttı. Tilki'nin yeni şarkısını destekleyen Hadise ortaya atılan haberi yalanlamış oldu.
5. İstanbul'un Bağcılar ve Ataşehir ilçelerindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullara gönderdikleri yazılarda yılbaşı etkinliklerinin iptal edilmesini istedi. Ardından 81 ildeki tüm okullara yazı gönderilerek kutlamaların “kültürel değerlere aykırı” olduğu gerekçesiyle yasaklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yeni talimatla tüm okullarda süsleme dahil hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceği haberlerine tepkiler çığ oldu. Bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Gelin birlikte bakalım👇
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6. Günümüzün belki de en çok dikkat çeken teknolojisi olan yapay zeka, getirdiği yeniliklerle her geçen gün bizleri daha çok şaşırtmaya devam ediyor. Şimdilerde yapay zeka ile çalışan programlarla yeniden düzenlenebilen birçok görsel internetin derya deniz sularında kolaylıkla dolaşıma girebiliyor. Tabii bu gelişen teknolojiden ünlü isimlerimiz de nasibini alıyor. @cezmikalorifer isimli bir Instagram hesabı bazı kadın ünlülerimizin erkek halinin nasıl olacağını yapay zeka ile oluşturarak takipçileriyle paylaştı. O gönderiye etiketlenen Bergüzar Korel, neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı paniği gülümseten bir açıklamayla sosyal medyasında paylaştı.
7. Demet Akalın, bir dönem başta Gülşen olmak üzere pek çok kadın sanatçının sahnede giydiği dekolteler üzerine polemiğe giriyordu. Küçük kızının söylemleriyle utandığını bile dile getiriyordu kendisi. Ancak fazla kilolarından kurtulunca tüm eleştirilerini unutan Demo dekolteli kombinlerle sahne almaya başlayınca tepkileri de üzerine topladı tabii. Ünlü şarkıcı bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında mayolu halini paylaşınca "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.
8. Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Hande Yener gündemin öne çıkan ünlüleri arasında! Bunun nedeni ise Sertab Erener için hazırlanan SAYGI1 gecesiyle ilgili. Gecenin tamamının videosu yayınlandı ancak Hande Yener'in ne performansı videoda var ne de fotoğrafı afişte. Hal böyle olunca sosyal medyada da hareketlendi.
9. 2024 yılı ayrılıkların olduğu kadar yeni aşkların da yılı oldu. Bazı ünlülerimize aşkın varlığını sorgulatırken bazılarına 'aşk böyle bir şeymiş!' dedirtti. Güzel oyuncu Tuba Ünsal da yılın son aylarında aşkı bulan ünlüler kervanına adını yazdırmayı başardı. Ünsal, klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında 'Aramızda Kalmasın' muhabirleri tarafından objektiflere yakalandı.
10. 2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti kısa sürede magazinin gözde çifti oldu. Ünlü ikili, geçtiğimiz ocak ayında Emir ve Ayel isimli ikizlerini kucaklarına almışlardı. Belki duymuşsunuzdur; bebeklerden birinin kalbinde sorun vardı. Yasemin Tatlıses üst üste ameliyat geçiren Ayel'den güzel haberler getirdi. İki oğluyla kalpleri sıcacık yapan kareler de paylaşan Yasemin Tatlıses "Allah kimseyi evladıyla sınamasın" dedi.
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11. Ülkemizi en güçlü kadın seslerinden biri olan Sibel Can konser maratonuna tam gaz devam ediyor. Şehir şehir gezip dinleyicilerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı şu sıralar sahnelerinde giydiği kombinlerle adından söz ettiriyor. Özellikle Ankara konserinden bu yana giydikleri dile düşen Sibel Can bu sefer de yemyeşil elbisesiyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Elbisesinin modeli ve rengi pek beğenilmeyen ünlü şarkıcının ters ışık kurbanı olduğu anlar da dikkatlerden kaçmadı. Hadi gelin, Sibel Can bu sefer hangi kombinle goygoyculara malzeme çıkarmış bi' görelim...
12. Son aylarda güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündeme gelen oyuncu Kubilay Aka'yı illaki tanıyorsunuzdur. Karizmatik oyuncu 2017-2021 yılları arasında yayınlanan ve o dönemlerde büyük bir izleyici kitlesi tarafından her hafta merakla takip edilen 'Çukur' isimli dizide rol almıştı. Yıldızı 'Çukur' dizisiyle parlayan Aka, reklam çekimi için gittiği Kolombiya'da Çukur ruhunu yeniden canlandırdı. Başarılı oyuncu o yılları epey özlemiş olacak ki o dönem diziyle özdeşleşmiş olan 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiya'nın yerlileriyle birlikte söyledi. Ortaya eğlenceli anlar çıktı. Aka'nın bu gülümseten paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
13. Türk pop müziği dendiğinde akıllara gelen yegane isimlerden biri olan Hande Yener her parçasıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Günümüz şarkıları çok sevilse de kendisinin eski parçaları bir başka tabi... Hepsi dillere pelesenk olmuş durumda! Hande Yener'in yıllar önce çıkardığı çoğu şarkısını hala açıp açıp dinliyoruz değil mi? Kimilerinde bizi coştururken kimilerinde de duygu seline sürükleyen ünlü şarkıcının 'Acele Etme' parçasını da bilmeyen yoktur. '@barisunique' adlı bir X kullanıcısı Hande Yener'in bu şarkısında kelime aralarındaki nefes seslerine takılınca, olanlar oldu...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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