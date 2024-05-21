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2 Milyondan Fazla Çocuğun Ailelerinde Çalışan Kimse Yok: Aileler Fakirleşiyor

2 Milyondan Fazla Çocuğun Ailelerinde Çalışan Kimse Yok: Aileler Fakirleşiyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.05.2024 - 15:02

CHP'nin Meclis Grubu haftalık ekonomi raporunu yayımladı. Yaşam koşullarına ve aile yapılarına yönelik değerlendirmelerin yer aldığı raporda, ekonomideki durumun değişikliğe neden olduğuna vurgu yapıldı.

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2023 yılı Türkiye aile, doğum ve nüfus verileri dikkat çekmişti.

2023 yılı Türkiye aile, doğum ve nüfus verileri dikkat çekmişti.

Detaylar burada.

Aile sayısındaki artışın yarısından fazlası tek kişilik ailelerde olmuştu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, TÜİK’in hane halkı işgücü istatistiklerinde, 2022 yılı verilerine göre, 1 milyon 210 bin çocuk, 'aileye bakmakla yükümlü olanın işsiz olduğu' ailelerde yaşıyor. Türkiye’deki çocukların yüzde 9,3’ü de 'herhangi bir çalışanı olmayan' ailelerde yaşıyor.

2014 yılında oturduğu konutun sahibi olan aileler yüzde 61,1 olurken, 2023 yılında bu oran yüzde 56,2 oldu. Aynı sürede kiracı olan ailelerin oranı da yüzde 23,3’ten yüzde 27,8'e yükseldi.

2014 yılında oturduğu konutun sahibi olan aileler yüzde 61,1 olurken, 2023 yılında bu oran yüzde 56,2 oldu. Aynı sürede kiracı olan ailelerin oranı da yüzde 23,3’ten yüzde 27,8'e yükseldi.
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