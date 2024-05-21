2 Milyondan Fazla Çocuğun Ailelerinde Çalışan Kimse Yok: Aileler Fakirleşiyor
2 Milyondan Fazla Çocuğun Ailelerinde Çalışan Kimse Yok: Aileler Fakirleşiyor
CHP'nin Meclis Grubu haftalık ekonomi raporunu yayımladı. Yaşam koşullarına ve aile yapılarına yönelik değerlendirmelerin yer aldığı raporda, ekonomideki durumun değişikliğe neden olduğuna vurgu yapıldı.
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2023 yılı Türkiye aile, doğum ve nüfus verileri dikkat çekmişti.
Aile sayısındaki artışın yarısından fazlası tek kişilik ailelerde olmuştu.
2014 yılında oturduğu konutun sahibi olan aileler yüzde 61,1 olurken, 2023 yılında bu oran yüzde 56,2 oldu. Aynı sürede kiracı olan ailelerin oranı da yüzde 23,3’ten yüzde 27,8'e yükseldi.
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