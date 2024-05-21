2 Milyondan Fazla Çocuğun Ailelerinde Çalışan Kimse Yok: Aileler Fakirleşiyor

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, TÜİK’in hane halkı işgücü istatistiklerinde, 2022 yılı verilerine göre, 1 milyon 210 bin çocuk, 'aileye bakmakla yükümlü olanın işsiz olduğu' ailelerde yaşıyor. Türkiye’deki çocukların yüzde 9,3’ü de 'herhangi bir çalışanı olmayan' ailelerde yaşıyor.