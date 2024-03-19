2 Kişiden Biri İhtiyaçlarını Karşılayamıyor, Emekli Aylıkları ve Maaş Zamları Yetersiz Kaldı
2 Kişiden Biri İhtiyaçlarını Karşılayamıyor, Emekli Aylıkları ve Maaş Zamları Yetersiz Kaldı
NG Araştırma Şirketi'nin, yaptığı 1.737 kişinin katıldığı çalışmada son dönemde ekonomideki sorunların vatandaşın hayatına yansıması izlenirken, her 3 kiracıdan ikisinin kirası çok yüksek.
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NG Araştırma, 20 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında 1.737 katılımcıyla ekonomide olanların hayat standartlarına etkisini araştırdı.
Araştırmada, emeklilerin yüzde 86'sının maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammı yetersiz bulduğu görülürken, asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki zam da beklentileri karşılamadı.
Katılımcıların yüzde 37'si asgari ücretli bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor.
Katılımcıların yüzde 80'i birikim yapamazken, aylık gelirlerinin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 50 oldu.
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