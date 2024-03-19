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2 Kişiden Biri İhtiyaçlarını Karşılayamıyor, Emekli Aylıkları ve Maaş Zamları Yetersiz Kaldı

2 Kişiden Biri İhtiyaçlarını Karşılayamıyor, Emekli Aylıkları ve Maaş Zamları Yetersiz Kaldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 19:05

NG Araştırma Şirketi'nin, yaptığı 1.737 kişinin katıldığı çalışmada son dönemde ekonomideki sorunların vatandaşın hayatına yansıması izlenirken, her 3 kiracıdan ikisinin kirası çok yüksek.

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NG Araştırma, 20 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında 1.737 katılımcıyla ekonomide olanların hayat standartlarına etkisini araştırdı.

NG Araştırma, 20 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında 1.737 katılımcıyla ekonomide olanların hayat standartlarına etkisini araştırdı.

Ekonomim'in aktardığı çalışmada, zamların hayat standartlarına etkisi, alım gücündeki düşüş ve ekonomiden memnun olup olmama durumları incelendi.

Araştırmada, emeklilerin yüzde 86'sının maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammı yetersiz bulduğu görülürken, asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki zam da beklentileri karşılamadı.

Araştırmada, emeklilerin yüzde 86'sının maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammı yetersiz bulduğu görülürken, asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki zam da beklentileri karşılamadı.

Her 10 kişiden 6'sı zamların beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 37'si asgari ücretli bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 37'si asgari ücretli bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor.

Kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırının uygulanamadığı ortaya çıkarken, her 3 kiracıdan ikisi ev kirasını çok fazla bulurken, Türkiye genelinde aylık kira ortalamasının 8.737 TL olduğu hesaplandı. 

Faturalar ve akaryakıttaki yükseliş, vatandaşı olumsuz etkilerken, gıda fiyatlarından olumsuz etkilenenlerin oranı yüzde 92 oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş araç kullanım sıklığını azalttı.

Katılımcıların yüzde 80'i birikim yapamazken, aylık gelirlerinin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 50 oldu.

Katılımcıların yüzde 80'i birikim yapamazken, aylık gelirlerinin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 50 oldu.
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