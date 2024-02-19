19 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

19 Şubat Pazartesi haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı merak ediliyor. Survivor 2024 All Star ile birlikte reytingler iyice kızışmaya başlarken, yayın akışında hangi yapımların sıralanacağı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 19 Şubat Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...