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19 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

19 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.02.2024 - 08:51

19 Şubat Pazartesi haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı merak ediliyor. Survivor 2024 All Star ile birlikte reytingler iyice kızışmaya başlarken, yayın akışında hangi yapımların sıralanacağı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 19 Şubat Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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19 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

19 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 05.55 İncir Ağacı

  • 07.00 Kül Masalı

  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15 Seksenler

  • 14.10 Gönül Dağı

  • 17.45 Lingo Türkiye

  • 19.00 Ana Haber

  • 19.55 İddiaların Aksine

  • 20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

19 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

19 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18.45 Show Ana Haber

  • 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

  • 22: Bahar

19 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

19 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Safir

19 Şubat Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

19 Şubat Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.00 Yasak Elma

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.30 Kızıl Goncalar

  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

  • 20.00 Kızıl Goncalar

19 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

19 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
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19 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

19 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

19 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

19 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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