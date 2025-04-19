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19 Nisan Marka Aktüeli! LG, De'Longhi, Samsonite: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 19 Nisan Marka Aktüeli! LG, De'Longhi, Samsonite: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 11:18

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! LG, De'Longhi, Samsonite, Karaca, Jumbo, Lenovo, Vichy, Solo, Adidas, Tommy Hilfiger gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 19.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Freedos Gaming Laptop

Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Freedos Gaming Laptop

15.6' Full HD IPS ekrana sahip Lenovo tablet, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Freedos Gaming Laptop

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Karaca Vantuz High Force F2 Elektrikli Süpürge

Karaca Vantuz High Force F2 Elektrikli Süpürge

899 Watt motor gücüne ve yüksek emiş gücüne sahip olan Karaca elektrikli süpürge, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Karaca Vantuz High Force F2 Elektrikli Süpürge

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Samsonite Valiz

Samsonite Valiz

Sadece 4.2 kg ağırlığında olan orta boy Samsonite valiz, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsonite Valiz

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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LG UltraGear 34GS95QE-B 34" OLED Monitör

LG UltraGear 34GS95QE-B 34" OLED Monitör

34' kavisli OLED monitör, Günün Fırsat ürünleri arasında!

LG UltraGear 34GS95QE-B 34' OLED Monitör

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

Espresso severler için mükemmel bir seçim olan kahve makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Jumbo Golda 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

Jumbo Golda 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

12 kişilik şık yemek takımı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Jumbo Golda 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Cort Earth60M OPTB Akustik Gitar

Cort Earth60M OPTB Akustik Gitar

Cort'un klasik vintage akustik gitarlara bir saygı duruşu olarak tasarladığı Earth Serisi'nin bir parçası olan gitar, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Cort Earth60M OPTB Akustik Gitar

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Solo Yüzey Temizleme Mendili

Solo Yüzey Temizleme Mendili

Pratik ev temizliğinde en sevilen marka Solo yüzey temizleme mendilleri, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Solo Yüzey Temizleme Mendili

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Vichy Capital Soleil Sağlıklı Brozlanştıran Güneş Koruyucu

Vichy Capital Soleil Sağlıklı Brozlanştıran Güneş Koruyucu

UV ışınlarına karşı çok yüksek koruma sağlarken parlak bir cilt ve doğal bir bronzluk sağlayan güneş koruyucu sprey, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Vichy Capital Soleil Sağlıklı Brozlanştıran Güneş Koruyucu

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Adidas VL Court Base Kadın Spor Ayakkabı

Adidas VL Court Base Kadın Spor Ayakkabı

38-40 arası numarası kalan spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas VL Court Base Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger The Greenwich Flatform Elevated Kadın Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger The Greenwich Flatform Elevated Kadın Spor Ayakkabı

36-41 arası numarası bulunan kalın tabanlı spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tommy Hilfiger Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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