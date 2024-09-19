19 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. THY kabin görevlisi ile uçakta kedisi yüzünden tartışan ve olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla eleştirilen Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığın açıklamanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında "Yaptıklarımdan asla utanmıyorum" şeklinde konuşan Çıtak ağlayarak kendini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Nisan ayında anlaşmalı şekilde 7 senedir sürdürdükleri ve iki çocuklarını kucaklarına aldıkları evliliklerini bitiren Seda Çınar ve Ümit Erdim çifti sevenlerini şoke etmişti. Ayrılık nedenleriyle ilgili daha önce açıklama yapmayan Ümit Erdim ilk defa soruları yanıtladı.
3. Aşkları ve aile hayatlarıyla büyük beğeni toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bu sefer de bir yatırım haberiyle gündeme geldi. Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre; ikilinin uzun zamandır kiracı olarak yaşadıkları eve servet harcaması bazılarının da çenesini yordu tabii.
4. Aygün Aydın, DJ sevgilisi Emirhan Koç'tan evlenme teklifi aldı. Hakan Sabancı ile kısa süreli bir flört döneminin ardından gündemden düşmeyen Aydın, yeni ilişkisinde önemli bir adım atarak mutluluğunu paylaştı.
5. "Oryantal Didem" olarak tanıdığımız Didem Kınalı geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan Oryantal Didem bu sefer de "midem bulandı" diyerek başına gelen tuhaf olayı anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Geçtiğimiz gün Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın yıldırım hızındaki evliliği gündemdeki yerini koruyor. Birçok kişinin mutluluk dilediği ünlü çifte kafayı takanlar da oldu. Bir kullanıcının, Pınar Deniz'in kardeşinin pastacılık hesabı altına yazdığı yorum adeta yaka silktirdi.
7. Uçakta yaşadığı kedi krizi sonrası ilk olarak hostese saldıran ardından da polise tehditler savuran Dilan Çıtak, Türk Hava Yolları (THY) tarafından kara listeye alınmıştı. Olayın ardından daha önce de bir paylaşım yapıp silen yengesi Yasemin Tatlıses'ten bu sefer de nispet tadında bir paylaşım geldi.
8. Kaan Yıldırım'la Roma'da bir ömür mutluluğa "Evet!" diyen Pınar Deniz'in anne ve babası nikah töreninde yer almadı. Havaalanında görüntülenen taze gelin konuyla ilgili açıklama yaptı.
9. Düğün ertelemeleri ile meşhur olan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti nihayet evleniyor. Nikah hazırlıkları yapan çiftten ilk kare geldi.
10. 1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener'e Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında ne düşündüğü soruldu. Bugüne kadar Bilgen'e destek olan tüm güzellerin aksine Demet Şener, İdil Bilgen'i korumadı aksine eleştirdi. Güzellik yarışmalarının eskisi gibi olmadığını vurgulayan Şener, Bilgen'i "yetersiz" bulduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikleri evlilikte nihayet karar kıldı. Geçtiğimiz dakikalarda "sonsuza kadar evet" diyen ikilinin kız alma aşamasında yaşadıkları ise gündeme oturdu. Sercan Keskin'in Meriç Aral'ı ilk kez gördüğü anlarda gözyaşlarına boğulması kalpleri büyük eritti!
12. Cezaevi tahliyesinin ardından sosyal medyaya keskin bir dönüş yapan Dilan Polat, biricik eşi de hikaye paylaşınca fırsat kovaladı. Geçtiğimiz saatlerde açtığı canlı yayına Engin'ini davet eden Dilan'a "dozunu kaçırma" ayarı geldi.
13. 17 Eylül'de Roma'da sade ve şık bir nikahla dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın, bir de after parti yaptığı ortaya çıktı! Pınar Deniz, gelinliğinden sonra after elbisesiyle de tam not almayı başardı!
14. Geçtiğimiz saatlerde Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününe katılan Hazal Kaya, seçtiği kombinle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın