18 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
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Schengen vizesinde yeni döneme dair açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
Yarından itibaren sıcaklık kavuracak. Ülke genelinde sıcaklık 12 derece daha artacak.
Aynı hastanede ikinci ölüm vakası: Burun estetiği ameliyatında hayatını kaybetti.
CHP’nin eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen yoğun bakıma kaldırıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Aşk-ı Memnu'nun Arsen halasının son hali ortaya çıktı.
Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu.
87 yaşındaki İnan Kıraç'ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evliliği iptal edildi.
Tartışmalı VAR'da bazı kararlar değişiyor.
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NOW, spor kanalını duyurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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