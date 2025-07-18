onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
18 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

18 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 20:23

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sosyal medyada ‘Çello Mustafa’ lakabıyla tanınan ve kendine has üslubuyla kısa sürede takipçi kitlesini genişleten 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım’dan acı haber geldi. Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

Schengen vizesinde yeni döneme dair açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

Schengen vizesinde yeni döneme dair açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 15 Temmuz 2025 tarihinde aldığı yeni kararla, geçmiş seyahatlerinde kurallara uygun davranan ve düşük risk grubundaki Türk vatandaşlarına yönelik çok girişli Schengen vizesi verilmesini kolaylaştıracak yeni anlaşmayı kabul etti. Söz konusu anlaşmaya dair Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi.

Yarından itibaren sıcaklık kavuracak. Ülke genelinde sıcaklık 12 derece daha artacak.

Yarından itibaren sıcaklık kavuracak. Ülke genelinde sıcaklık 12 derece daha artacak.

Ülke genelinde yüksek sıcaklık etkili oluyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar yağışlı günleri iple çekmeye başladı. Güneşin adeta nefes aldırmakta zorladığı şu günlerde “Daha ne kadar sıcak olabilir?” diye düşünürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden akıllara durgunluk verecek yeni veriler geldi. Sıcaklıklar 12 derece daha artacak. Sıcaklıkların etkili olacağı tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından paylaştı.

Aynı hastanede ikinci ölüm vakası: Burun estetiği ameliyatında hayatını kaybetti.

Aynı hastanede ikinci ölüm vakası: Burun estetiği ameliyatında hayatını kaybetti.

Tuzla’daki özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan Ramazan Ak (45) operasyon sonrası fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Ak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede daha önce de yağ aldırma operasyonu geçiren Brezilyalı model ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP’nin eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen yoğun bakıma kaldırıldı.

CHP’nin eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen yoğun bakıma kaldırıldı.

Altan Öymen’in kaptığı virüs enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlandığı ve İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kısa süre önce de akciğer ameliyatı olan Altan Öymen uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında,18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aşk-ı Memnu'nun Arsen halasının son hali ortaya çıktı.

Aşk-ı Memnu'nun Arsen halasının son hali ortaya çıktı.

@1murad.salahli isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre, Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz karakterlerinden Arsen Hanım’a hayat veren Gülsen Tuncer’in yıllar sonraki hali ortaya çıktı! Dizideki zarafeti ve sakin duruşuyla hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!

Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu.

Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu.

Mete Gazoz, kariyerindeki başarılarıyla ailesi kadar tüm Türkiye’yi gururlandırıyor. Başarılarının yanında sempatik tavırlarıyla da gönlümüzde taht kuran genç sporcunun özel hayatı da en az kariyeri kadar yakından takip ediliyor. Son olarak sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

87 yaşındaki İnan Kıraç'ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evliliği iptal edildi.

87 yaşındaki İnan Kıraç'ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evliliği iptal edildi.

İş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıktı. Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde evliliğin iptali için başvurdu. Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.

Tartışmalı VAR'da bazı kararlar değişiyor.

Tartışmalı VAR'da bazı kararlar değişiyor.

Yıllardır futbol içinde olmasına rağmen VAR bazı çevrelerce halen kabullenilmiş değil. Sistem de şikayetleri dinleyerek zaman zaman iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu VAR ve penaltıyla ilgili kritik kural değişikliklerine gitmek için düğmeye bastı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW, spor kanalını duyurdu.

NOW, spor kanalını duyurdu.

NOW Spor adıyla 2025-2026 sezonu boyunca gelişmeler aktarılacak. Haberler hem ekranlarda hem de YouTube’da izleyiciyle buluşacak. Ersin Düzen, Volkan Demirel, Tümer Metin gibi isimlerin kadroda olması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın