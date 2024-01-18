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18 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

18 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.01.2024 - 08:22

18 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. TV yayın akışında yer alan diziler, filmler ve yarışma programları yakından takip ediliyor. Reyting yarışlarında hangi yapımların önde olduğuysa yayın akışının kaderini belirliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Ocak Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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18 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

18 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:15 İncir Ağacı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:40 Diriliş Ertuğrul

  • 17:40 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Gönül Dağı

  • 23:20 Yaşamak (Yerli Sinema)

18 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

18 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Sandık Kokusu

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Kara

  • 23:15 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

18 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

18 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

18 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

18 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

18 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı

18 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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18 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

18 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)

  • 22:45 Aile Arasında (Yerli Sinema)

18 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

18 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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