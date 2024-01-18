18 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

18 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. TV yayın akışında yer alan diziler, filmler ve yarışma programları yakından takip ediliyor. Reyting yarışlarında hangi yapımların önde olduğuysa yayın akışının kaderini belirliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Ocak Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...