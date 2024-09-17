17 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Eylül Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki olayla gündeme bomba gibi düştü. Kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak'ın karakolluk olduğu ortaya çıktı.
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İsrail, Lübnan’da bulunan Hizbullah askerlerinin iletişim için kullandığı cihazları patlattı. Olayda çok sayıda askerin yanı sıra İran’ın Lübnan büyükelçisinin de yaralandığı iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 800 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş, sokak röportajında söyledikleri sonrasında tutuklanmış ve yaklaşık 20 gün sonra serbest kalmıştı. Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmıştı. Dilruba Kayserilioğlu bugün yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu ve özür dilemeyeceğini söyledi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran cinayetindeki şüphelilere sürekli olarak 'Salim Güran'la yasak aşk' sorusu yöneltilmesinin konuyu magazinleştirdiğini ve dikkat dağıttığını savundu. Saymaz, 12 tutuklama olmasına rağmen katilin ortada olmadığını ve soruşturmanın kötü yürütüldüğünü öne sürdü.
Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan İsmail Kılıçarslan, yeni yayınladığı yazısında “Kadınlar, kendilerini birer arzu nesnesi haline getiriyor; imkânsız bir amacın da peşine düşüyorlar: Kendileriyle kimin ilgileneceğini seçmek. Raftaysanız etiketinize kimin bakacağını seçemezsiniz. Marketteki herkes için bir ürünsünüzdür.” dedi. Kapitalizmi de eleştirdiği "Herkes yeteri kadar çıplak mı?" başlıklı yazısı tepki çekti.
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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin gündemdeki iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.
Hizbullah mensuplarının iletişim cihazları ve telefonlarına yönelik eş zamanlı bir siber saldırı, çağrı cihazlarının ve Wi-Fi kutularının patlamasına sebep oldu. Peki, bu cihazlar nasıl patladı? ODATV'ye konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, 2 olasılığı ele aldı.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin hayat mücadelesi sürüyor. Sıla bebeğin teyzelerinin küçük çocuğun velayetini almak için dava açtıkları ortaya çıktı. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, "Kız kardeşim demeye dilim varmıyor" ifadelerini kullandı.
Zonguldak’ta kaçak olarak işletilen maden ocağında geçirdiği kaza sonrasında yaralanan ve bedeni yok edilmek için yakılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin davasında yarın mahkeme günü. Nourtani için hazırlanan Adli Tıp raporunda, maden işçisinin yakılmadan önce ölmemiş olabileceği ortaya çıktı.
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın evine bu akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Bahtiyar’ın evini didik arayarak cinayet delili aradı.
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Paris’te bir aparmanın çatı katında yaşanan patlama anı kameralar tarafından kaydedildi. Gaz dolu tüpün patlaması sonrasında 2 kişi yaralandı.
Mardin’in Artuklu ilçesinin İstasyon Mahallesi’nde yaşanan olayda bir şahıs çıplak halde sokağa çıktı. Bunu gören vatandaşlar olaya müdahale etti.
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın otopsisine giren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, ”Alınmış bir diş kalıp örneği mümkün değil. Çünkü dişler dökülmüş” ifadelerini kullanmıştı. Halk TV yayınına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, kaybolduğu iddia edilen dişler hakkında açıklamada bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti ve 5 milyonu aşan memur sayısından şikayet etti. Demiröz, 657 Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Son zamanlarda özellikle sosyal medyada cep telefonu hattı tarifelerine gelen yüksek zamlardan yakınan birçok vatandaş bulunuyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’de ücretlerin Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu söyleyerek; “Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" demek yanış olmaz" şeklinde konuştu.
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