Narin’in Dişlerine Ne Oldu? Adli Tıp Uzmanı “Dişler Sökülmüş” İddiasını Yorumladı
Narin’in Dişlerine Ne Oldu? Adli Tıp Uzmanı “Dişler Sökülmüş” İddiasını Yorumladı
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın otopsisine giren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, ”Alınmış bir diş kalıp örneği mümkün değil. Çünkü dişler dökülmüş” ifadelerini kullanmıştı. Halk TV yayınına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, kaybolduğu iddia edilen dişler hakkında açıklamada bulundu.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili “dişleri dökülmüş” iddiasında bulunulmuştu.
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Olayda tutuklu bulunan 12 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarında suyun içine attığını itiraf etmişti.
Narin’in otopsisine giren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise, ”Alınmış bir diş kalıp örneği mümkün değil. Çünkü dişler dökülmüş” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada cinayeti işleyenlerin Narin'in dişlerini de söktüğü iddia edilmişti.
Halk TV’de yayınlanan Kayde Geçsin programına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, kayıp dişler hakkında açıklamada bulundu.
İnsan dişlerinin hiçbir şekilde çürümeye bağlı olarak dökülmeyeceğini söyleyen Dokgöz, eğer iddialar doğruysa dışarıdan bir müdahalenin yapılmış olabileceğini söyledi.
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Narin’in dişlerinin sökülüp sökülmediğinin Adli Tıp tarafından ortaya çıkartılacağını söyleyen uzman, kişisel görüşü olarak belki çocuklarda görülen “süt dişlerinin” dökülmüş olabileceğini, çok daha profesyonel müdahale gerektiren diğer dişlerin söküldüğünü sanmadığını söyledi.
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