Narin’in Dişlerine Ne Oldu? Adli Tıp Uzmanı “Dişler Sökülmüş” İddiasını Yorumladı

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın otopsisine giren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, ”Alınmış bir diş kalıp örneği mümkün değil. Çünkü dişler dökülmüş” ifadelerini kullanmıştı. Halk TV yayınına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, kaybolduğu iddia edilen dişler hakkında açıklamada bulundu.