Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nevzat Bahtiyar’ın Evine Baskın: Evi Didik Didik Arandı

Nevzat Bahtiyar’ın Evine Baskın: Evi Didik Didik Arandı

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 20:42

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın evine bu akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Bahtiyar’ın evini didik arayarak cinayet delili aradı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin soruşturması sürüyor.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin soruşturması sürüyor.

Olayla ilgili çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanırken, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına taşıdığını itiraf eden isim ise Nevzat Bahtiyar olmuştu.

Olayla ilgili çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanırken, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına taşıdığını itiraf eden isim ise Nevzat Bahtiyar olmuştu.

Bahtiyar, Narin’i cesedini kendisine ise amca Salim Güran’ın verdiğini iddia etmişti.

Bahtiyar, Narin’i cesedini kendisine ise amca Salim Güran’ın verdiğini iddia etmişti.

Jandarma ekipleri, bu akşam saatlerinde Nevzat Bahtiyar’ın yaşadığı eve baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, bu akşam saatlerinde Nevzat Bahtiyar’ın yaşadığı eve baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, evi didik arayarak cinayeti aydınlatacak delil aradı.

Jandarma ekipleri, evi didik arayarak cinayeti aydınlatacak delil aradı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın