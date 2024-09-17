Nevzat Bahtiyar’ın Evine Baskın: Evi Didik Didik Arandı
Nevzat Bahtiyar’ın Evine Baskın: Evi Didik Didik Arandı
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın evine bu akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Bahtiyar’ın evini didik arayarak cinayet delili aradı.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin soruşturması sürüyor.
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Olayla ilgili çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanırken, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına taşıdığını itiraf eden isim ise Nevzat Bahtiyar olmuştu.
Bahtiyar, Narin’i cesedini kendisine ise amca Salim Güran’ın verdiğini iddia etmişti.
Jandarma ekipleri, bu akşam saatlerinde Nevzat Bahtiyar’ın yaşadığı eve baskın düzenledi.
Jandarma ekipleri, evi didik arayarak cinayeti aydınlatacak delil aradı.
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