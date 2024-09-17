Dilruba Kayserilioğlu’ndan "Özür" Açıklaması: “Kim Alındıysa Psikolojik Destek Alsın”

Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş, sokak röportajında söyledikleri sonrasında tutuklanmış ve yaklaşık 20 gün sonra serbest kalmıştı. Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmıştı. Dilruba Kayserilioğlu bugün yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu ve özür dilemeyeceğini söyledi.