Dilruba Kayserilioğlu’ndan "Özür" Açıklaması: “Kim Alındıysa Psikolojik Destek Alsın”
Dilruba Kayserilioğlu’ndan "Özür" Açıklaması: “Kim Alındıysa Psikolojik Destek Alsın”
Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş, sokak röportajında söyledikleri sonrasında tutuklanmış ve yaklaşık 20 gün sonra serbest kalmıştı. Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmıştı. Dilruba Kayserilioğlu bugün yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu ve özür dilemeyeceğini söyledi.
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İzmir’de sokak röportajında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen teşvik” suçlamasıyla dava açılmıştı.
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Yaklaşık 20 günlük tutukluluk süresi sonrasında tahliye edilen Dilruba’nın, Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanması gündem olmuştu.
Dilruba Kayserilioğlu bugün Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk oldu ve “Eğer bu sözlerimden alınanlar varsa, bu onların problemidir" dedi.
Dilruba, “Üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Ya bir papatya çayı içsinler ya da günlüklerine yazsınlar" ifadelerini kullandı.
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ablam sonuna kdr haklısın da 20 gün yetsin. fazla kaşıma şimdilik. hele devran bi dönsün, o zmn bakarız
Ulan yarınız şu kız kadar cesaretli olsun ya
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