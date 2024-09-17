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Kaçak Madende Çalışan Afgan Uyruklu Kişi Öldürülmüştü: Böbreği Bulunamadı

Kaçak Madende Çalışan Afgan Uyruklu Kişi Öldürülmüştü: Böbreği Bulunamadı

Zonguldak
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 20:07

Zonguldak’ta kaçak olarak işletilen maden ocağında geçirdiği kaza sonrasında yaralanan ve bedeni yok edilmek için yakılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin davasında yarın mahkeme günü. Nourtani için hazırlanan Adli Tıp raporunda, maden işçisinin yakılmadan önce ölmemiş olabileceği ortaya çıktı.

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3 çocuk babası Afganistanlı 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani, Zonguldak’ta kaçak olarak işletilen maden ocağında kaza geçirmiş ve madenin sahipleri tarafından yakılarak cesedi yok edilmek istenmişti.

3 çocuk babası Afganistanlı 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani, Zonguldak’ta kaçak olarak işletilen maden ocağında kaza geçirmiş ve madenin sahipleri tarafından yakılarak cesedi yok edilmek istenmişti.

Karar’dan Sema Kızılarslan’ın haberine göre; olayla ilgili tutuklanan Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile birlikte Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tarafından işletilen kaçak maeden Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtan vagon çarpması sonrasında yaralanmıştı.

Karar’dan Sema Kızılarslan’ın haberine göre; olayla ilgili tutuklanan Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile birlikte Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tarafından işletilen kaçak maeden Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtan vagon çarpması sonrasında yaralanmıştı.

Kaynak

Olayda tutuklananlardan Alaattin Çayırlı, Hakan Körnöş'ün "Bu adamın kimliği yok, zaten Afgan, yakalım" dediğini belirtti. Ayrıca, ertesi gün Hakan'ı arayıp ne yaptıklarını sorduğunda, Körnöş'ün gülerek "Yaktık biz onu" cevabını verdiğini aktardı.

Olayda tutuklananlardan Alaattin Çayırlı, Hakan Körnöş'ün "Bu adamın kimliği yok, zaten Afgan, yakalım" dediğini belirtti. Ayrıca, ertesi gün Hakan'ı arayıp ne yaptıklarını sorduğunda, Körnöş'ün gülerek "Yaktık biz onu" cevabını verdiğini aktardı.

Nourtani'nin, Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yapılan otopsisinde bir böbreği bulunmamıştı. Bu kapsamda tutuklu bulunan kaçak ocak sahiplerinden Enver Gideroğlu’nun böbrek hastası olduğu belirlenen babası, kolluk kuvvetleri eşliğinde hastaneye getirilerek muayene ettirildi. Gideroğlu’nun babasında böbrek ameliyatı izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Nourtani'nin, Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yapılan otopsisinde bir böbreği bulunmamıştı. Bu kapsamda tutuklu bulunan kaçak ocak sahiplerinden Enver Gideroğlu’nun böbrek hastası olduğu belirlenen babası, kolluk kuvvetleri eşliğinde hastaneye getirilerek muayene ettirildi. Gideroğlu’nun babasında böbrek ameliyatı izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Koç Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp bölümünün hazırladığı otopsi raporunda, Nourtani’nin ölmeden önce yakılmış olabileceği belirtildi.

Koç Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp bölümünün hazırladığı otopsi raporunda, Nourtani’nin ölmeden önce yakılmış olabileceği belirtildi.

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