Kaçak Madende Çalışan Afgan Uyruklu Kişi Öldürülmüştü: Böbreği Bulunamadı

Zonguldak’ta kaçak olarak işletilen maden ocağında geçirdiği kaza sonrasında yaralanan ve bedeni yok edilmek için yakılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin davasında yarın mahkeme günü. Nourtani için hazırlanan Adli Tıp raporunda, maden işçisinin yakılmadan önce ölmemiş olabileceği ortaya çıktı.