AK Partili Vedat Demiröz Memur Sayısından Şikayet Etti: “Özel Sektörü Öne Çıkarmamız Lazım”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti ve 5 milyonu aşan memur sayısından şikayet etti. Demiröz, 657 Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.