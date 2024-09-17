AK Partili Vedat Demiröz Memur Sayısından Şikayet Etti: “Özel Sektörü Öne Çıkarmamız Lazım”
AK Partili Vedat Demiröz Memur Sayısından Şikayet Etti: “Özel Sektörü Öne Çıkarmamız Lazım”
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bartın’da "Türkiye Buluşmaları" programına katılarak açıklamalarda bulundu.
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EYT sonrasında emeklilik sisteminin daha karmaşık hale geldiğini ifade eden Demiröz, en kısa zaman emeklilik sisteminde değişiklik yapılarak uluslararası düzeyde sosyal güvenlik sistemi oluşturulması gerektiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcı, sayısı 5 milyonu aşan devlet memurları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
657 Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik yaparak özel sektörün öne çıkarılması gerektiğini söyleyen Demiröz, “devlette şu anda 5 milyonu aşan çalışanımız var. Bu çok yüksek. Yani hem e-Devlet'e geçtik mesela, onun da avantajları olmasına rağmen bu 5 milyonu geçen devlet memuru sayısı, ülkenin maaş ödemeleri bakımından, bütçedeki ödemeler bakımından yüksek bir rakam." ifadelerini kullandı.
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