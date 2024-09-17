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Paris’teki Patlama Kamerada: 2 Kişi Yaralandı

Paris’teki Patlama Kamerada: 2 Kişi Yaralandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 21:42

Paris’te bir aparmanın çatı katında yaşanan patlama anı kameralar tarafından kaydedildi. Gaz dolu tüpün patlaması sonrasında 2 kişi yaralandı.

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Paris’te bu akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Paris’te bu akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Başkentin Avenue d'Ivry bölgesinde bulunan bir apartmanda gaz patlaması sebebiyle 1 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandı. Ayrıca patlama sebebiyle toplu ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

Başkentin Avenue d'Ivry bölgesinde bulunan bir apartmanda gaz patlaması sebebiyle 1 işçi ve 1 itfaiye eri yaralandı. Ayrıca patlama sebebiyle toplu ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

İşte patlama anının görüntüsü 👇

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