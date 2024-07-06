Genç futbolcumuz Arda Güler, Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda dikkati üzerine çekti. Futbol dünyasının parlayan genç isimlerinden olan Arda Güler hakkında pek çok detay merak ediliyor.

Peki Arda Güler kimdir, nereli? Arda Güler hangi takımda oynuyor?