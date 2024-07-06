Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Arda Güler Kimdir, Nereli? Arda Güler Hangi Takımda Oynuyor?

Arda Güler Kimdir, Nereli? Arda Güler Hangi Takımda Oynuyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.07.2024 - 23:40

Genç futbolcumuz Arda Güler, Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda dikkati üzerine çekti. Futbol dünyasının parlayan genç isimlerinden olan Arda Güler hakkında pek çok detay merak ediliyor.

Peki Arda Güler kimdir, nereli? Arda Güler hangi takımda oynuyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arda Güler Kimdir?

Arda Güler Kimdir?

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 

2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç yetenek, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı. 

Arda Güler Kaç Kilo?

Arda Güler'in 67 kilogram olduğu biliniyor. Genç yıldızımızın boyu ise 1,76.

Arda Güler Nereli?

Arda Güler Nereli?

Arda Güler, Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. 

Arda Güler’in annesi Serap Güler Yozgatlı, babası Ümit Güler ise Ankaralıdır.

Arda Güler'in Fenerbahçe Kariyeri

Arda Güler'in Fenerbahçe Kariyeri

Süper Lig 2017 - 2018 sezonunda top toplayıcı olarak görev yapan Arda Güler, 2019'da Fenerbahçe tarafından Gençlerbirliği altyapısından transfer edildi. 

Sergilediği performansla Avrupa futbolunda da adından söz ettiren Arda Güler, pek çok başarıya imza attı.

Arda Güler Hangi Takımda?

Arda Güler Hangi Takımda?

Arda Güler, Real Madrid'de forma giyiyor. 

Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan Arda Güler, Real Madrid’e transfer olan ilk Türk futbolcu olmayı da başardı. Güler, adını uluslarası alanda duyurmayı başardı.

Arda Güler Reytingi

Arda Güler Reytingi

Real Madrid'de Merkez Ofansif Orta Saha Oyuncusu (MOO) mevkisinde oynayan Arda Güler'in FC 24 genel reytingi 77'dir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın