16 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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YouTube'un efsane isimlerinden Berkcan Güven, müzik sektörünü de kırıp geçiyor bildiğiniz gibi. Alizade ile yaptığı şarkısı da diğerleri gibi hit olmuştu hatırlarsanız. Ardından öğrendik ki Alizade, Berkcan Güven'i dolandırmış! 😂 Yani Berkcan Güven katıldığı programda öyle söyledi. Alizade ise bu iddialara verdiği cevapla bizi kahkahalara boğdu.
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti hatırlarsanız. Ardından son dönemde kendisinin Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Güçlü Mete, Ceyda Düvenci'nin doğum gününü fırsat bilip Instagram hesabında ilanı aşk etti.
Hakan Ural son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline geldi. İran-İsrail arasındaki gerilime yönelik yaptığı yorumla sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Ural'a pek çok ünlü isimden de cevap gelmişti. Fatih Altaylı'nın yorumuna sinirlenen Hakan Ural "Sözde gazeteci" çıkışı yapmıştı. Fatih Altaylı ise bu söylenenlere ağır bir cevap verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberiyle Aras Bulut İynemli ve son dönemin en popüler dizilerinden birinin başrolündeki kadın oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi!
Fenerbahçe spor kulübü başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç arkadaşlarıyla katıldığı bir davette çekilen videoyla gündem oldu. Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi isimlerle kutladığı doğum günü sonrası yeniden bir araya gelen Koç kameralara seslendi.
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Nesrin Cavadzade, kendinden yaşça küçük sevgilisiyle @muhabironline kameralarına yakalandı! Yeni aşkı ise ünlü iş insanının oğlu çıktı!
er adımı, kombini, hareketi olay olan Melis Sezen, bu sefer de leopar kombiniyle verdiği iddialı pozlarla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
Snob magazin muhabirlerine konuşan Tuğba Ekinci'nin arabesk müzik hakkındaki söylemleri olay oldu. Arabesk müziği kurt ulumasına benzeten isim "sanat benimki" açıklamasında bulundu.
Günlerdir ülke gündemini kasıp kavuran Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkı her gün yeni bir seviye atladı. Yılmaz Erdoğan'dan "kumpas" davası iddialarıyla iyice ateşlenen mevzu hakkında ilk açıklama nihayet geldi!
Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, nafaka davası nedeniyle bir kez daha yüz yüze gelmişti. Ekonomik durumunun kötüye gittiğini öne sürerek oğlu için ödediği nafakanın kesilmesini talep eden eski basketbolcunun isteğine Şener'den sert çıkış gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bu durumu ti'ye alan Demet Şener ilk kez kamera karşısında açıklama yaptı.
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Adını Feriha Koydum dizisiyle şöhrete kavuşan Sedef Şahin'in son değişimi çok konulmuştu. Estetik işlemleriyle gündem olan oyuncu ilk kez değişimi hakkında açıklamada bulundu.
Yaklaşık iki senedir Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan ve Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Erçel, Japonya tatilinde yine kıymetli sevgilisinin yalnızca uzuvlarını paylaşmaya karar verince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin ilk sergisi için verdiği anormal pozlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kadına şiddetin bir gün olsun bitmediği ülkemizin yarasına basan pozlar sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı!
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sosyal medya hesabından kendisine yapılan yoruma sinirlendi. "Yavrum" hitabıyla karşılaşan isim "hadsiz" bulduğu yoruma tepki gösterdi.
Her sahnesiyle ayrı bir olay Hadise dans şovlarıyla hayranlarını etkileyeme devam ediyor. Son konserinde kendisini alt açıdan çekerek frikik yakalamak isteyen bir kameramana ayar veren Hadise'ye Sevda Türküsev'den sert sözler geldi. Edilen sözlere sessiz kalmayan Işın Karaca ve oryantal Didem Kınalı, Türküsev'e kapak gibi yanıt verdi.
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