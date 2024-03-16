16 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Mart Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Valiliği, Kur'an-ı Kerim ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden kadına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Valiliğin açıklamasında, yurttaşın birden fazla suçtan soruşturma dosyalarının bulunduğu ve 2022'de bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı.
Her seçim döneminin vazgeçilmezi elbette sokak röportajları. Yerel seçimlere az bir zaman kala sosyal medyada sık sık, farklı şehirlerden insanlara kime oy vereceklerinin sorulduğu röportajlara rastlıyoruz. Fakat halkın bu konuda bazı çekinceleri olabiliyor.
Hemen hemen her haber sitesinde yayınlanan "Nesrin Sipahi vefat etti" haberlerinin yalan olduğu ortaya çıktı.
Faizlerdeki yükseliş piyasa faizlerinde de dengeleri değiştirirken, elinde bir miktar nakit olan "Ev mi, araba mı, mevduat mı?" düşünmeye başladı. Ev alıp, kredisini mevduatla ödeme yöntemi yeniden gündeme gelince bir de biraz hesap yaptık. Bankacılar hariç, buyurun o halde.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Son olarak Adıyaman'da 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İHA'nın aktardığına göre, apartmanın müteahhiti 2010 yılında binaya afiş asarak binanın sağlamlığını kanıtlamaya çalışmıştı.
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Romanya hükümeti, I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu'na emanet edilen altınlarını geri istedi. Aldığı cevap ise diplomaside yeni bir boyut açtı. Bu küfrü duymayı beklemeyenler sosyal medyada habere yorum yağdırdı.
1980'lerde Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı, birçok film ve dizide başrol oldu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı, 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştirdi. 26 Şubat'ta yaşamını yitiren ünlü oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi. Eşinin kaybıyla sarsılan yazar Nermin Bezmen, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.
"Düğünde takılan altınlar erkeğin mi kadının mı?" sorusu sıkça gündeme gelirken, Yargıtay'dan çok konuşulacak bir karar geldi. Konuya ilişkin konuşan avukat Selin Kırhan, "Düğünde takılanlar artık sadece kadına ait olmayacak. Yargıtay diyor ki son güncel olarak geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp işçilerin pikabı bulundu.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın rakibi Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Dün sosyal medya hesabından malvarlığını açıklayan ve gündem olan Turgut Altınok, "31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisinde alacağımız kararla emekli vatandaşlarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız" dedi.
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Müslümanlığı seçen dünyaca ünlülere bir isim daha katıldı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ABD’nin ünlü rapçilerinden Lil Jon, Müslüman oldu.
Türkiye günlerdir yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazayı ve sonrasında yurt dışına kaçmalarını konuşuyor. Sessizliğini koruyan Eylem Tok'un annesi sonunda konuştu. DW Türkçe'ye konuşan S.T., "Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" diyerek açıklamasıyla herkesi şok etti.
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