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1 Milyondan Fazla Takipçisi Var: ABD’li Ünlü Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu

1 Milyondan Fazla Takipçisi Var: ABD’li Ünlü Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu

Amerika Birleşik Devletleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 20:50

Müslümanlığı seçen dünyaca ünlülere bir isim daha katıldı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ABD’nin ünlü rapçilerinden Lil Jon, Müslüman oldu.

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Anadolu Ajansın haberine göre, ABD'li rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu.

Anadolu Ajansın haberine göre, ABD'li rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu.

Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.

Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda ABD'li rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda ABD'li rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor.

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü ilgi görmüştü.

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü ilgi görmüştü.
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