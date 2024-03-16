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Maden Faciasında Son Gelişme: Kayıp İşçilerin Pikabı Bulundu

Maden Faciasında Son Gelişme: Kayıp İşçilerin Pikabı Bulundu

Erzincan İliç Maden Ocağı Faciası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 18:15

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp işçilerin pikabı bulundu.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında, alanda ilk iz 33. günde bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında, alanda ilk iz 33. günde bulundu.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Facianın 33. gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Facianın 33. gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

İşte o anlar:

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