Faizler Yükseldi, Denge Karıştı: Konut Kredisini Mevduat Getirisiyle Ödeyip Kâra Geçmek Mümkün mü?

Editör Notu: Tekrar belirtiriz ki bu, yatırım tavsiye değildir, böyle bir işlem faiz değişiklilerine yönelik riskler barındırır. Tüm şartların aynı olduğunu varsaydığımız bir ortamda, getirisi kısa vadeli bir hesaplamadır, ancak kredi 10 yıllık olduğundan bu hesaplamadaki durumlar geçici olacaktır.