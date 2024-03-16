Faizler Yükseldi, Denge Karıştı: Konut Kredisini Mevduat Getirisiyle Ödeyip Kâra Geçmek Mümkün mü?
Faizler Yükseldi, Denge Karıştı: Konut Kredisini Mevduat Getirisiyle Ödeyip Kâra Geçmek Mümkün mü?
Faizlerdeki yükseliş piyasa faizlerinde de dengeleri değiştirirken, elinde bir miktar nakit olan 'Ev mi, araba mı, mevduat mı?' düşünmeye başladı. Ev alıp, kredisini mevduatla ödeme yöntemi yeniden gündeme gelince bir de biraz hesap yaptık. Bankacılar hariç, buyurun o halde.
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Kredi ve mevduat faizlerinde yükseliş sürerken, karşılaştırmalar da gecikmiyor. "Paradan, para kazanma" konusunda finansal okuryazarlığı yerine finans mühendisliği konusunda doktora yapan halkımız, yüksek faiz oranlarından da yararlanmanın yolunu arıyor.
"Ev mi, mevduat mı?" tartışmaları yaratacak denli cezbedici faiz oranlarını bu kez evin uzun vadeli değerinden sakınarak, ikisini karşılaştırmanın bir yolunu hesapladık. Ancak baştan belirtelim hem yatırım tavsiyesi değildir, hem de riski yüksektir.
Diyelim ki paranız var ve bir ev alacaksınız ancak 1 milyon 500 bin lirasını bankadan krediyle finanse eder de bu parayı bankaya yatırırsanız para biriktirme imkanı da sağlıyorsunuz.
Alacağınız evin fiyatı 1 milyon 875 bin liradan az değilse ve sizin evi alacak paranız varsa evin ödemesinde 1,5 milyon liralık kredi kullanırsanız, 10 yıl vadede 30 bin 500 lira aylık ödemeniz olacak.
Evi kiraya verme ihtimalini hesaba katmazsak, sizin evi alacak paranız vardı ancak 1,5 milyon lirasını bankadan krediyle ödediniz. Elinizde kalan 1,5 milyon lirayı mevduata yatırırsanız 6 ayda aylık (6. ayda ödemeyi alırsınız ancak) ortalama 40 bin 500 liralık bir faiz getiriniz olacak.
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6 ay için toplamda 60 bin lira kârdasınız!
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