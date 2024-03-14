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Bitmediniz! Mevduat Getirisiyle Ev Kiralarını Karşılaştıran Kullanıcının Sorusuna Gelen Yanıtlar

Bitmediniz! Mevduat Getirisiyle Ev Kiralarını Karşılaştıran Kullanıcının Sorusuna Gelen Yanıtlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 17:43

Mevduat faizlerindeki yükseliş cezbetmeye devam ediyor. Ev kiralarına getirilen sınırlamaların etkisiyle yatay bir sürece giren kira karşılaştırmasında mevduat getirisi karşılaştırmak elma ile armut toplamaya dönse de vazgeçilmiyor. Sosyal medyada bir kullanıcının sorduğu soru da bu yönde cevaplara maruz kalmaktan kaçamadı.

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Ev kiralarındaki sınırlama ile yükselen faizlerle mevduat getirisi karşılaştırma modası bitmedi.

Ev kiralarındaki sınırlama ile yükselen faizlerle mevduat getirisi karşılaştırma modası bitmedi.

Vadeleri ve cinsleri farklı bu iki yatırımda birinin getirisi kısa vade olurken, bileşikte kazandırmadığı, diğerinin de uzun vadeli ve enflasyonist bir yatırım olması kimseyi vazgeçirmiyor. Burada yatırım amaçlı alımlar ya da bileşikte korunmadan bahsedilmese de bunun da halen Türkiye'de negatif reel faiz olduğu gerçeğiyle de yüzleşmesi gerekiyor.

Teknik açıklamalarla kafaları karıştırdıktan sonra ana konuya dönelim. Bir kullanıcının yaptığı bu paylaşımda "İzmir’de 2 milyon liraya 1+1 ev alıp, aylık 10-15 bine kiraya vermek mi? Yoksa 2 milyon liraya bankaya faize koyup aylık 81 bin lira kazanmak mı?" sorusu yorumlara neden oldu.

Teknik açıklamalarla kafaları karıştırdıktan sonra ana konuya dönelim. Bir kullanıcının yaptığı bu paylaşımda "İzmir’de 2 milyon liraya 1+1 ev alıp, aylık 10-15 bine kiraya vermek mi? Yoksa 2 milyon liraya bankaya faize koyup aylık 81 bin lira kazanmak mı?" sorusu yorumlara neden oldu.
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Yatırımcıların risk, getiri ve vade tercihleri çok farklılık gösterdiğinden,

Yatırımcıların risk, getiri ve vade tercihleri çok farklılık gösterdiğinden,
twitter.com

Elma ile armut olan bu karşılaştırmaya,

Elma ile armut olan bu karşılaştırmaya,
twitter.com

Yapılan yorumlarda enflasyona vurgu yapılsa da

Yapılan yorumlarda enflasyona vurgu yapılsa da
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Burada bir de göz ardı edilen "yüksek enflasyon+negatif reel faiz" olgusu da görülüyordu.

Burada bir de göz ardı edilen "yüksek enflasyon+negatif reel faiz" olgusu da görülüyordu.
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Gayrimenkulün birincil ihtiyaç olmadığı durumlar için konuşulabilecek olsa da

Gayrimenkulün birincil ihtiyaç olmadığı durumlar için konuşulabilecek olsa da
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Negatif reel faizle enflasyona karşı korunma sağlanamıyordu.

Negatif reel faizle enflasyona karşı korunma sağlanamıyordu.
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"Nas" diyenler de olurken,

"Nas" diyenler de olurken,
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2 milyon liranın TL'de mevduat olarak 1 yılın ardından erimesine karşın,

2 milyon liranın TL'de mevduat olarak 1 yılın ardından erimesine karşın,
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2 milyon liralık bir evin ise 1 yılın ardından enflasyona karşı kendini koruması hatta değerlenmesi olasılığı daha yüksek oluyordu.

2 milyon liralık bir evin ise 1 yılın ardından enflasyona karşı kendini koruması hatta değerlenmesi olasılığı daha yüksek oluyordu.
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Kısaca bu karşılaştırmanın farklılığının anlaşılacağı günü beklemeye devam edelim.

Kısaca bu karşılaştırmanın farklılığının anlaşılacağı günü beklemeye devam edelim.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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