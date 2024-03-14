Bitmediniz! Mevduat Getirisiyle Ev Kiralarını Karşılaştıran Kullanıcının Sorusuna Gelen Yanıtlar
Bitmediniz! Mevduat Getirisiyle Ev Kiralarını Karşılaştıran Kullanıcının Sorusuna Gelen Yanıtlar
Mevduat faizlerindeki yükseliş cezbetmeye devam ediyor. Ev kiralarına getirilen sınırlamaların etkisiyle yatay bir sürece giren kira karşılaştırmasında mevduat getirisi karşılaştırmak elma ile armut toplamaya dönse de vazgeçilmiyor. Sosyal medyada bir kullanıcının sorduğu soru da bu yönde cevaplara maruz kalmaktan kaçamadı.
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Ev kiralarındaki sınırlama ile yükselen faizlerle mevduat getirisi karşılaştırma modası bitmedi.
Teknik açıklamalarla kafaları karıştırdıktan sonra ana konuya dönelim. Bir kullanıcının yaptığı bu paylaşımda "İzmir’de 2 milyon liraya 1+1 ev alıp, aylık 10-15 bine kiraya vermek mi? Yoksa 2 milyon liraya bankaya faize koyup aylık 81 bin lira kazanmak mı?" sorusu yorumlara neden oldu.
Yatırımcıların risk, getiri ve vade tercihleri çok farklılık gösterdiğinden,
Elma ile armut olan bu karşılaştırmaya,
Yapılan yorumlarda enflasyona vurgu yapılsa da
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Burada bir de göz ardı edilen "yüksek enflasyon+negatif reel faiz" olgusu da görülüyordu.
Gayrimenkulün birincil ihtiyaç olmadığı durumlar için konuşulabilecek olsa da
Negatif reel faizle enflasyona karşı korunma sağlanamıyordu.
"Nas" diyenler de olurken,
2 milyon liranın TL'de mevduat olarak 1 yılın ardından erimesine karşın,
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2 milyon liralık bir evin ise 1 yılın ardından enflasyona karşı kendini koruması hatta değerlenmesi olasılığı daha yüksek oluyordu.
Kısaca bu karşılaştırmanın farklılığının anlaşılacağı günü beklemeye devam edelim.
Siz ne dersiniz?
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