Bitmediniz! Mevduat Getirisiyle Ev Kiralarını Karşılaştıran Kullanıcının Sorusuna Gelen Yanıtlar

Vadeleri ve cinsleri farklı bu iki yatırımda birinin getirisi kısa vade olurken, bileşikte kazandırmadığı, diğerinin de uzun vadeli ve enflasyonist bir yatırım olması kimseyi vazgeçirmiyor. Burada yatırım amaçlı alımlar ya da bileşikte korunmadan bahsedilmese de bunun da halen Türkiye'de negatif reel faiz olduğu gerçeğiyle de yüzleşmesi gerekiyor.