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Romanya 1. Dünya Savaşı'ndan Kalan Emanet Altınlarını Rusya'dan İsteyince Küfürlü Cevap Aldı

Romanya 1. Dünya Savaşı'ndan Kalan Emanet Altınlarını Rusya'dan İsteyince Küfürlü Cevap Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.03.2024 - 17:18

Romanya hükümeti, I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu'na emanet edilen altınlarını geri istedi. Aldığı cevap ise diplomaside yeni bir boyut açtı. Bu küfrü duymayı beklemeyenler sosyal medyada habere yorum yağdırdı.

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Romanya, 1916-1917'de I. Dünya Savaşı döneminde Rusya İmparatorluğu'na 90 ton altın emanet etmişti ve onları 2024'te geri istedi.

Romanya, 1916-1917'de I. Dünya Savaşı döneminde Rusya İmparatorluğu'na 90 ton altın emanet etmişti ve onları 2024'te geri istedi.

Rusya, eski Başbakanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Romanya'nın I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu'na emanet ettiği altınları geri isteme talebine sert çıkarken, hızını alamayıp AB liderlerine de çıkıştı.

Independent'ın aktardığına göre, Medvedev, sosyal medya platformu VK üzerinden yaptığı açıklamada, emanet altınların iadesi için Romanya'ya ve destek veren Avrupa Parlamentosu'na da eleştiride bulundu.

"Buna 'S***irin gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok"

"Buna 'S***irin gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok"

Talebi 'küstahlık' olarak nitelerken, 2 yıldır süren Ukrayna savaşı nedeniyle AB'de el konulan ve dondurulan Rus varlıklarına da atıfla, 'AB, 300 milyar dolar değerinde Rus varlığını çaldı. Şimdi de Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istiyor. Buna 'S***irin gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok' diyerek gündem oldu.

"Romanya'nın günümüzde 4 milyar dolar değere yakın olan tüm borçları silindi"

"Romanya'nın günümüzde 4 milyar dolar değere yakın olan tüm borçları silindi"

Medvedev, Avrupalı liderlere 'Onlar gerizekalı, zayıf ve ahmak' derken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Telegram üzerinden Sovyetler Birliği döneminde 1935 yılında söz konusu altınların bir kısmının iade edildiğini söyledi. Zaharova, Sovyet yönetiminin II. Dünya Savaşı sonrası Romanya'nın günümüzde 4 milyar dolar değere yakın olan tüm borçlarını sildiğini söyledi.

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