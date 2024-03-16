Romanya 1. Dünya Savaşı'ndan Kalan Emanet Altınlarını Rusya'dan İsteyince Küfürlü Cevap Aldı

Talebi 'küstahlık' olarak nitelerken, 2 yıldır süren Ukrayna savaşı nedeniyle AB'de el konulan ve dondurulan Rus varlıklarına da atıfla, 'AB, 300 milyar dolar değerinde Rus varlığını çaldı. Şimdi de Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istiyor. Buna 'S***irin gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok' diyerek gündem oldu.