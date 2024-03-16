Romanya 1. Dünya Savaşı'ndan Kalan Emanet Altınlarını Rusya'dan İsteyince Küfürlü Cevap Aldı
Romanya 1. Dünya Savaşı'ndan Kalan Emanet Altınlarını Rusya'dan İsteyince Küfürlü Cevap Aldı
Romanya hükümeti, I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu'na emanet edilen altınlarını geri istedi. Aldığı cevap ise diplomaside yeni bir boyut açtı. Bu küfrü duymayı beklemeyenler sosyal medyada habere yorum yağdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Romanya, 1916-1917'de I. Dünya Savaşı döneminde Rusya İmparatorluğu'na 90 ton altın emanet etmişti ve onları 2024'te geri istedi.
"Buna 'S***irin gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok"
"Romanya'nın günümüzde 4 milyar dolar değere yakın olan tüm borçları silindi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda