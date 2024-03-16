Depremde 37 Kişinin Hayatını Kaybettiği Apartmana 2010 Yılında Asılan Afiş Şoke Etti
Depremde 37 Kişinin Hayatını Kaybettiği Apartmana 2010 Yılında Asılan Afiş Şoke Etti
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Son olarak Adıyaman'da 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
İHA'nın aktardığına göre, apartmanın müteahhiti 2010 yılında binaya afiş asarak binanın sağlamlığını kanıtlamaya çalışmıştı.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, toplamda 11 ilimizi derinden etkilemişti.
Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da, Zümrüt Apartmanı'nda 37 kişi hayatını kaybetmişti.
37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olanların "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Davası süren Zümrüt Apartmanı ile ilgili 2010 yılından şoke eden bir detay ortaya çıktı.
Müteahhit, “Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin” yazılı afişi binasına asarak meydan okumuştu.
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