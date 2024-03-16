Depremde 37 Kişinin Hayatını Kaybettiği Apartmana 2010 Yılında Asılan Afiş Şoke Etti

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların hapsi istenmişti.

Üç kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması ise 29 Şubat tarihinde gerçekleşti. Davanın ikinci duruşması da 15 Mayıs tarihinde görülecek.