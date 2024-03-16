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Depremde 37 Kişinin Hayatını Kaybettiği Apartmana 2010 Yılında Asılan Afiş Şoke Etti

Depremde 37 Kişinin Hayatını Kaybettiği Apartmana 2010 Yılında Asılan Afiş Şoke Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.03.2024 - 16:43

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Son olarak Adıyaman'da 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 

İHA'nın aktardığına göre, apartmanın müteahhiti 2010 yılında binaya afiş asarak binanın sağlamlığını kanıtlamaya çalışmıştı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, toplamda 11 ilimizi derinden etkilemişti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, toplamda 11 ilimizi derinden etkilemişti.

Yüzlerce binanın yıkıldığı, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin acıları hala taze. Vatandaşlar olarak yaralarımızı sarmaya çalışırken yıkılan binaların sorumluları da hakim karşısına çıkmaya devam ediyor.

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da, Zümrüt Apartmanı'nda 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da, Zümrüt Apartmanı'nda 37 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA'nın aktardığına göre, Adıyaman Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Karayolları 87. Şube Şefliği karşısında bulunan 8 katlı Zümrüt Apartmanı, depremde tamamen yıkılmıştı.

37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olanların "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenmişti.

37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olanların "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların hapsi istenmişti. 

Üç kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması ise 29 Şubat tarihinde gerçekleşti. Davanın ikinci duruşması da 15 Mayıs tarihinde görülecek.

Davası süren Zümrüt Apartmanı ile ilgili 2010 yılından şoke eden bir detay ortaya çıktı.

Davası süren Zümrüt Apartmanı ile ilgili 2010 yılından şoke eden bir detay ortaya çıktı.

Zümrüt Apartmanı ile ilgili 2010 yılında ' ‘Binada eğim var, bina yıkılacak' iddiaları ortaya atıldığı ortaya çıktı. 

Tutuklu sanıklardan Müteahhit Bilal K. ise 2010 yılında bu iddiaların üzerine çeşitli kuruluşlardan aldıkları belgeleri afişe yazmış ve afişi binaya asmıştı.

Müteahhit, “Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin” yazılı afişi binasına asarak meydan okumuştu.

Müteahhit, “Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin” yazılı afişi binasına asarak meydan okumuştu.

Binaya asılan afişte, Adıyaman Belediyesi’nden alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi, Makine Mühendisinin Periyodik Ölçüm Raporu, Jeoloji Mühendisi’nin Zemin Etüdü Raporu ve İnşaat Mühendisleri Yapıda İmara aykırı olmadığı yönündeki raporların yer aldığı görüldü.

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