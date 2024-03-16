Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'de Hiperenflasyon Var mı?

Son yıllarda hızlanan enflasyon, herkesin alım gücü ve tüketim sepeti farklılığından da kaynaklı vatandaşın hissettiği oranlarda açıklanmazken, TÜİK'i de tartışmaların odağına yerleştirmişti. Son açıklanan TÜİK TÜFE verisi, yüzde 67 seviyesinde olurken, halkın hissettiği oranlar daha yüksek olunca hiperenflasyon tartışmaları da bitmedi. Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, bu tartışmalara açıklık getirdi.