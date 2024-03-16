Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'de Hiperenflasyon Var mı?
Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'de Hiperenflasyon Var mı?
Son yıllarda hızlanan enflasyon, herkesin alım gücü ve tüketim sepeti farklılığından da kaynaklı vatandaşın hissettiği oranlarda açıklanmazken, TÜİK'i de tartışmaların odağına yerleştirmişti. Son açıklanan TÜİK TÜFE verisi, yüzde 67 seviyesinde olurken, halkın hissettiği oranlar daha yüksek olunca hiperenflasyon tartışmaları da bitmedi. Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, bu tartışmalara açıklık getirdi.
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Türkiye'de 2021 yılında hızlanan enflasyondaki yükseliş 2024 itibarıyla sürerken, ekonomi yönetiminin beklentilerine göre de henüz zirveyi görmedi.
Seçim süreçlerinin de yoğun olduğu son 4 yıllık dönemde siyasetin de gündeminde öncelikli olarak yer alan enflasyon, hissedilen enflasyon kavramıyla TÜİK'i de tartışmaların odağı haline getirmişti.
Son açıklanan Şubat 2024 TÜİK TÜFE verisine göre yüzde 67 seviyesindeki enflasyonda, halkın bütçesindeki öncelikli ve ağırlıklı harcamalarında yer alan gıda, ulaşım gibi harcamalarla "enflasyon açıklanandan daha yüksek mi?" sorularına ise ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez cevap verdi.
Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiperenflasyona girip girmediğimizi soran, hatta hiperenflasyon içinde olduğumuz halde bunu yazmaktan çekindiğimizi ileri süren arkadaşlar var" dedi.
Enflasyonu bu iki kurum kadar kapsamlı başka bir kurum ya da şirket olmadığına vurgu yapan Eğilmez, İTO'nun ölçümlerinin yalnızca İstanbul için ücretliler geçinme endeksi olarak olduğunu ve kendi çevremizdeki gıda fiyatları ya da kiralara bakarak Türkiye'de hiperenflasyon olduğunu söylemenin yanlış olduğunu iletti.
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Eğilmez, "Fiyatları bütün Türkiye'den ve TÜFE endeksinde olduğu gibi 400'den fazla mal ve hizmetten her ay toplayıp, ağırlıklandırıp öyle bakmak lazım" diye de teknik olarak doğru yönetimi anlattı. Ünlü iktisatçı, son olarak, "Türkiye'de olan çok yüksek enflasyondur. Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı" diye de paylaşımında açıklamasını bitirdi.
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