16 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olup 'Türkiye'nin en güzel kadını' seçilen İdil Bilgen hayatına doktor olarak devam etmek istediğini belirtmişti. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan tescilli güzelin Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında atandığı yer belli oldu.
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2. Ahu Tuğba'nın cenazesi ölümü üzerinde haftalar geçmesine rağmen hala toprağa verilemedi. Bedeni Miami'den Türkiye'ye bir türlü getirilemeyen annesi için isyan etmeye devam eden Anjelik'se otopsi kararının çıktığını söyleyip “Annemin bedenini çürüttüler" dedi.
3. Engin Polat'ın tahliyesinden sonra herhangi bir açıklama yapmayıp sosyal medyadan uzak duracağı söylenen Dilan Polat, Instagram orucunu çabuk bozdu. Kocacığı Engin'le ilk paylaşımını yapan Dilan görenlere "Her şey yolunda mesajı verdi" dedirtti.
4. Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde yatta kızları Arzu Alara'nın birinci yaşını oldukça sade şekilde organize etmişti. Nazlı gelin mütevazılık konusunda hayran bırakırken olanlar oldu. Kaynanası Arzu Sabancı'yla birlikte minik Alara'nın doğum gününü bir kez daha kutlayan Nazlı Sabancı'nın düzenlediği partideki detaylar görenlerin ağzını açık bıraktı.
5. Bir ayrılıp bir barışan ve sürekli TikTok canlı yayınlarıyla gündeme gelen Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, bu sefer de barıştıktan hemen sonra yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplarla dikkat çekti. "65 yaşında adamda ne buldun?" sorusuna cevap veren Gülseren Ceylan, Mali'nin "becerilerinden" dem vurdu.
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6. Kendi tahliyesiyle tartışma yaratan Dilan Polat, eşi Engin Polat tahliye olduktan 10 gün sonra sosyal medyaya resmi bir dönüş yaptı. Instagram yasağını delen Dilan hem çocukları hem de arkadaşlarıyla paylaşım yapmakla kalmadı. Tabii bir de takipçilerine koştu!
7. Kıvanç Tatlıtuğ, yüzü olduğu marka için klasik bir arabanın önünde verdiği efsane James Dean'in pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı! Yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, eşi Başak Dizer de kayıtsız kalamadı...
8. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak'ın hastaneye kaldırılan babasından acı haber geldi.
9. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in dünya güzeli kızı Ada, dedesine derdiğini tane tane anlattığı anlarla sosyal medyanın gündemine oturdu! Ada'nın akıcı konuşması ve kendini ifade etme şekli ayrı, dedenin Ada'ya anlayışı ayrı olay oldu!
10. Gaziantep'te konser veren Simge'nin yüzüne önce telefon, sonra da çiçek fırlatıldı. Neye uğradığını şaşırınca isyan eden Simge, tüm zarafetiyle konserine devam etti.
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