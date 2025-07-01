15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Mesai Var mı, İşçilere Tatil mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, hain darbe girişiminin yıl dönümü olarak anılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile milli günlerden biri olan 15 Temmuz, resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Resmi tatiller arasında da yer alan 15 Temmuz'da nerelerin kapalı, nerelerin açık olduğu ise araştırılıyor.
Peki 15 Temmuz'da mesai var mı, işçilere tatil mi?
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15 Temmuz Resmi Tatil mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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