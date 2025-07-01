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15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Mesai Var mı, İşçilere Tatil mi?

15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Mesai Var mı, İşçilere Tatil mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 11:18

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, hain darbe girişiminin yıl dönümü olarak anılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile milli günlerden biri olan 15 Temmuz, resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Resmi tatiller arasında da yer alan 15 Temmuz'da nerelerin kapalı, nerelerin açık olduğu ise araştırılıyor.

Peki 15 Temmuz'da mesai var mı, işçilere tatil mi?

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15 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz günü resmi tatildir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmi tatiller arasına alınmıştır. Bu tarihte, hain darbe girişiminde hayatını kaybedenler anılır.

Resmi tatillerde ise birçok iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olur.

15 Temmuz'da Mesai Var mı, İşçilere Tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için birçok iş yeri de kapalıdır. Kamu kurumlarında çalışanlar için 15 Temmuz tatildir. Fakat 15 Temmuz'da özel sektörde çalışanlar için tatil olup olmadığı, iş yerine göre değişir. 

15 Temmuz 2025 Hangi Gün?

15 Temmuz 2025 yılında Salı gününe denk geliyor.

15 Temmuz'da Bankalar Açık mı?

15 Temmuz'da Bankalar Açık mı?

Özel ve kamu bankaları da resmi tatil kapsamında kapalıdır. 15 Temmuz Salı günü bankalar, noterler, kuyumcular, dövizciler, kargo firmaları ve Borsa İstanbul kapalı olur.

15 Temmuz'da Eczaneler, Sağlık Ocakları Açık mı?

15 Temmuz'da Eczaneler, Sağlık Ocakları Açık mı?

15 Temmuz Salı günü hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları da kapalıdır. Kamudaki tüm kurumlar resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara verir. Eczaneler ve hastaneler 15 Temmuz Çarşamba günü açılacaktır. 15 Temmuz'da ise nöbetçi eczanelerden ve acillerden yararlanabilirsiniz.

İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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