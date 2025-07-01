15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Mesai Var mı, İşçilere Tatil mi?

15 Temmuz günü resmi tatildir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmi tatiller arasına alınmıştır. Bu tarihte, hain darbe girişiminde hayatını kaybedenler anılır.

Resmi tatillerde ise birçok iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olur.

15 Temmuz'da Mesai Var mı, İşçilere Tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için birçok iş yeri de kapalıdır. Kamu kurumlarında çalışanlar için 15 Temmuz tatildir. Fakat 15 Temmuz'da özel sektörde çalışanlar için tatil olup olmadığı, iş yerine göre değişir.

15 Temmuz 2025 Hangi Gün?

15 Temmuz 2025 yılında Salı gününe denk geliyor.