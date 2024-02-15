15 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

15 Şubat Perşembe günü haftanın sonuna doğru yaklaşırken televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla bekleniyor. Reytinglere yenik düşen diziler ekrana veda ederken, son dönemin iddialı yapımları yerini korumaya devam ediyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 15 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...