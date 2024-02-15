Görüş Bildir
Haberler
TV
15 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

15 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.02.2024 - 08:15

15 Şubat Perşembe günü haftanın sonuna doğru yaklaşırken televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla bekleniyor. Reytinglere yenik düşen diziler ekrana veda ederken, son dönemin iddialı yapımları yerini korumaya devam ediyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 15 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

15 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

15 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:55 İncir Ağacı

  • 07:00 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:10 Gönül Dağı

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 18:55 İddiaların Aksine

  • 19:00 Ana Haber

  • 20:00 Kül Masalı

15 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

15 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 22:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

15 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

15 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

15 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

15 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

15 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı

15 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı
İçeriğin Devamı Aşağıda

15 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

15 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

15 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

15 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın