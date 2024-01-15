15 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

15 Ocak Pazartesi 2024 yeni bir haftanın ilk gününde ekranda hangi yapımların olacağı merak ediliyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ve çok daha fazlası ekranlarda seyircisi ile buluşmayı bekliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 15 Ocak Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...