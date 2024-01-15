Görüş Bildir
Haberler
TV
15 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

15 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 08:21

15 Ocak Pazartesi 2024 yeni bir haftanın ilk gününde ekranda hangi yapımların olacağı merak ediliyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ve çok daha fazlası ekranlarda seyircisi ile buluşmayı bekliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 15 Ocak Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

15 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 05:30 İncir Ağacı

  • 06:35 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:30 Diriliş 'Ertuğrul'

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

15 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Sandık Kokusu

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Kara

  • 22:30 Sahte Kabadayı

15 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 Atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Safir

15 Ocak Pazartesi FOX Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi FOX Yayın Akışı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.00 Kızıl Goncalar

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.15 Kızıl Goncalar

  • 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

  • 20.00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)

  • 22.15 Yabani

15 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
İçeriğin Devamı Aşağıda

15 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

15 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

15 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15  Sağlık / Yeni Bölüm

  • 08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?