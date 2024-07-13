14 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Güneş ve Chiron'un güçlü etkisinden söz edeceğiz! Kariyerinde ve iş ilişkilerinde etkili olacak bu astrolojik olay sayesinde geçmiş kayıplarını telafi edebilirsin. İş hayatında terfilerden, maaş zamlarından ya da köklü kariyer değişikliklerinden söz edebiliriz. Bugün, kârlı işler, büyük yatırımlar ve beklentinin ötesine geçen kazançlardan söz edeceğiz.

İşte tam da bu anda, istediğin iş için ilk adımları atmalısın! Kariyerine ilişkin atacağın hemen her imzanın hayırlı, her anlaşmanın kârlı ve önü açık olması son derece olası. Bu şansı sakın kaçırma. Gerekirse, yapacağın işi sadece yaz ve ilerleme için kendine hedefler koy. Kısacası bugün mutlaka bir yerden başla!

Gelelim aşk hayatına! Günün ikinci yarısında partnerine vakit ayırmayı ihmal etme. Senden bir hareket, ilgi ve şefkat bekleyen biri var. Bu ilişki sana da iyi geliyor. Seni resmen duygusal anlamda besliyor. Ne dersin artık bu aşkın da bir imza ile resmileşmesinin zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...