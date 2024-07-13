Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
14 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 19:06

Chiron, tüm hayallerinizi gerçek kılacak enerjiyle iş ve aşk hayatınıza etki ediyor. Peki, 14 Temmuz Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Temmuz Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş ve Chiron'un güçlü etkisinden söz edeceğiz! Kariyerinde ve iş ilişkilerinde etkili olacak bu astrolojik olay sayesinde geçmiş kayıplarını telafi edebilirsin. İş hayatında terfilerden, maaş zamlarından ya da köklü kariyer değişikliklerinden söz edebiliriz. Bugün, kârlı işler, büyük yatırımlar ve beklentinin ötesine geçen kazançlardan söz edeceğiz.

İşte tam da bu anda, istediğin iş için ilk adımları atmalısın! Kariyerine ilişkin atacağın hemen her imzanın hayırlı, her anlaşmanın kârlı ve önü açık olması son derece olası. Bu şansı sakın kaçırma. Gerekirse, yapacağın işi sadece yaz ve ilerleme için kendine hedefler koy. Kısacası bugün mutlaka bir yerden başla! 

Gelelim aşk hayatına! Günün ikinci yarısında partnerine vakit ayırmayı ihmal etme. Senden bir hareket, ilgi ve şefkat bekleyen biri var. Bu ilişki sana da iyi geliyor. Seni resmen duygusal anlamda besliyor. Ne dersin artık bu aşkın da bir imza ile resmileşmesinin zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın