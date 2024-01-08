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14 Milyar Dolar Buhar Olabilir: Elon Musk'ın Başı Büyük Dertte

14 Milyar Dolar Buhar Olabilir: Elon Musk'ın Başı Büyük Dertte

Elon Musk
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.01.2024 - 15:08

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yasa dışı uyuşturcu kullandığı ve bu durumun şirket yöneticileri tarafından ifşa edildiği belirtiliyor. Uyuşturucu iddiaları ayrıca SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki anlaşmayı çöp edebilir. 

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ABD'de yayın yapan The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Elon Musk dünyanın çeşitli yerlerindeki partilerde yasa dışı uyuşturucu kullandı.

ABD'de yayın yapan The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Elon Musk dünyanın çeşitli yerlerindeki partilerde yasa dışı uyuşturucu kullandı.

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İddiaya göre Musk uyuşturucu kullanırken yanında bulunan kişilere gizlilik sözleşmesi imzalattı.

İddiaya göre Musk uyuşturucu kullanırken yanında bulunan kişilere gizlilik sözleşmesi imzalattı.

Ancak Musk'ın gizlilik sözleşmesi imzalattığı bazı şirket yöneticilerinin şirketlere zarar gelmesini engellemek için sözleşmeyi ihlal ederek Musk'a tavır aldığı belirtiliyor.

Ancak Musk'ın gizlilik sözleşmesi imzalattığı bazı şirket yöneticilerinin şirketlere zarar gelmesini engellemek için sözleşmeyi ihlal ederek Musk'a tavır aldığı belirtiliyor.

2017 yılında Musk'ın Spece X çalışanlarına konuşma yaptığı esnada tuhaf ve tutarsız davranışlar sergilemeye başladığı ve SpaceX Başkanı'nın derhal Musk'ın elinden mikrofonu aldığı da iddialar arasında.

2017 yılında Musk'ın Spece X çalışanlarına konuşma yaptığı esnada tuhaf ve tutarsız davranışlar sergilemeye başladığı ve SpaceX Başkanı'nın derhal Musk'ın elinden mikrofonu aldığı da iddialar arasında.

Yasa dışı uyuşturucu iddiaları kanıtlanırsa Space X'in Washington yönetimiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki anlaşma da çöpe gidebilir.

Musk'ın 2018'de bir canlı yayında esrar kullanması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tesla hisselerinde kayıp yaşanmıştı.

Musk'ın 2018'de bir canlı yayında esrar kullanması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tesla hisselerinde kayıp yaşanmıştı.

Musk cephesinden iddialara ilişkin ise henüz bir açıklama yok. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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