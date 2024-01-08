14 Milyar Dolar Buhar Olabilir: Elon Musk'ın Başı Büyük Dertte
14 Milyar Dolar Buhar Olabilir: Elon Musk'ın Başı Büyük Dertte
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yasa dışı uyuşturcu kullandığı ve bu durumun şirket yöneticileri tarafından ifşa edildiği belirtiliyor. Uyuşturucu iddiaları ayrıca SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki anlaşmayı çöp edebilir.
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ABD'de yayın yapan The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Elon Musk dünyanın çeşitli yerlerindeki partilerde yasa dışı uyuşturucu kullandı.
İddiaya göre Musk uyuşturucu kullanırken yanında bulunan kişilere gizlilik sözleşmesi imzalattı.
Ancak Musk'ın gizlilik sözleşmesi imzalattığı bazı şirket yöneticilerinin şirketlere zarar gelmesini engellemek için sözleşmeyi ihlal ederek Musk'a tavır aldığı belirtiliyor.
2017 yılında Musk'ın Spece X çalışanlarına konuşma yaptığı esnada tuhaf ve tutarsız davranışlar sergilemeye başladığı ve SpaceX Başkanı'nın derhal Musk'ın elinden mikrofonu aldığı da iddialar arasında.
Musk'ın 2018'de bir canlı yayında esrar kullanması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tesla hisselerinde kayıp yaşanmıştı.
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