14 Milyar Dolar Buhar Olabilir: Elon Musk'ın Başı Büyük Dertte

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yasa dışı uyuşturcu kullandığı ve bu durumun şirket yöneticileri tarafından ifşa edildiği belirtiliyor. Uyuşturucu iddiaları ayrıca SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki anlaşmayı çöp edebilir.