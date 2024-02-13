13 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

13 Şubat Salı günü yeni bir günde ekranlarda neler yer alacak büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Birbirinden iddialı yapımların yayın hayatına başlamasıyla reyting yarışları kızışırken, hangi dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer aldığı merak konusu. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 13 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...