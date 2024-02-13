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13 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

13 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 08:15

13 Şubat Salı günü yeni bir günde ekranlarda neler yer alacak büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Birbirinden iddialı yapımların yayın hayatına başlamasıyla reyting yarışları kızışırken, hangi dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer aldığı merak konusu. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 13 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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13 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

13 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 05:30 İncir Ağacı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:20 Gönül Dağı

  • 17:40 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)

  • 22:50 Bir Sevdadır

13 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

13 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 22:15 Bahar

13 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

13 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

13 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Yabani

13 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı

13 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı
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13 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

13 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Mısır Tanrıları (Yabancı Sinema)

  • 22:30 Mısır Tanrıları (Yabancı Sinema)

13 Şubat Salı TV8 Yayın Akışı

13 Şubat Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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