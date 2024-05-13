13 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Testo Taylan, Çocuktan Al Haberi programıyla 2016 yılında hayatımıza giren Çitos Efe'y ziyaret etti. Minicik bir afacanken tanıdığımız Efe Koçyiğit'in son hali yeniden akıllara durgunluk geçirtti!
2. Geçtiğimiz günlerde aniden kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem olan Hazal Kaya, radikal değişiminin arkasında yatan sebebi açıkladı, doğallıyla yine kahkaha attırdı!
3. Meedo'dan sonra gönül kapılarını kapatan Şeyma Subaşı'nın Kerim Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü!
4. Kızılcık Şerbeti'nin orijinal Apo'su, usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ocak ayında beyin kanaması geçirmişti. Tanrıöğen, geçtiğimiz saatlerde SnobMagazin muhabirleri tarafından ilk kez görüntülendi!
5. Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı iddia edilen botokslarla dillerden düşmeyen Gökhan Özen, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Özen'İn aşk ve sekse dair itirafları dikkat çekti!
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6. Ateşe Düştüm cover'ından sonra Mert Demir'den telif yiyen Yılmaz Morgül, canlı yayında sinir krizi geçirdi...
7. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül yeniden proje değerlendime sürecine girdiğinden bahsetti. Muhabirlerin eşi Kadir Doğulu ile ortak projede yer almanın avantaj mı yoksa dezavantaj mı yarattığı yönünde sorularına da ilk kez cevap vererek açıklama getirdi!
8. Tiyatrocu Metin Zaloğlu, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum’un Küçükçekmece’ye Anadolu Yakası'nda demesi üzerinden yaptığı şaka sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) kovuldu! Metin Zakoğlu’nun 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi.
9. Yalı Çapkını'nın son sezonuna damgasını vuran isimlerinden bir tanesi de Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar olmuştu. Yakışıklı oyuncu Şişli'deki evinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Birden evi başına yıkıldı!
10. Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çeken Gülben Ergen, Twitter (X) hesabı üzerinden bir kez daha isyan etti. "Kediyle köpekle uğraştığınız kadar uğraşmadınız" diyen Ergen, çocuk istismarının üstünün kapatıldığını söyledi.
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11. Çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın yazdığı itiraf mektubunda, Nihal ve Bahar Candan kardeşlere reklam yaptırmadığını belirtti.
12. Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu artık söylememize bile gerek yok diye düşünüyorum. İkili Instagram'da düşman çatlatmaya devam ediyor. Arzu Sabancı, gelini Nazlı Sabancı'nın anneler gününü yaptığı jestle kutladı!
13. Cezaevinden anoreksiya teşhisi konarak 37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan, ana haber bültenleri dışında ilk kez bir programa konuk oldu. Burası Önemli'nin YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Nihal Candan'ın "7 vakit namaz kılıyorum" ifadeleri çok dikkat çekti.
14. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Dört yıl önce annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Diva, kendisine mektup yazdığı sırada menajerine vasiyet ettiği konuyu açıkladı.
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