Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu'yla Birlikte Çalışmayı Avantaj Olarak mı Görüyor Yoksa Dezavantaj mı?

'Bence çok avantajdı. Çünkü yıllardır tanıdığım, bildiğim ve gözümün içine bakarak, sadece gözünün içine bakarak anlaşabildiğin bir insanla eşinle aynı seti paylaşmak; aynı seti de değil aynı ortamı paylaşmak bence muazzam bir şey. Çünkü ben onunla hayatımı paylaşıyorum.'