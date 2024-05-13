Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu'yla Birlikte Çalışmayı Avantaj Olarak mı Görüyor Yoksa Dezavantaj mı?

Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu'yla Birlikte Çalışmayı Avantaj Olarak mı Görüyor Yoksa Dezavantaj mı?

Neslihan Atagül Kadir Doğulu
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 17:58

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül yeniden proje değerlendime sürecine girdiğinden bahsetti. Muhabirlerin eşi Kadir Doğulu ile ortak projede yer almanın avantaj mı yoksa dezavantaj mı yarattığı yönünde sorularına da ilk kez cevap vererek açıklama getirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllardır beraber olan ve magazinde haklarında sık sık farklı iddialar duyduğumuz bir ikili.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllardır beraber olan ve magazinde haklarında sık sık farklı iddialar duyduğumuz bir ikili.

Fatih Harbiye dizisinde ilk kez birlikte rol alan ve arkadaşlıkları aşka evrilen ikili, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Temmuz ayında sekizinci yıllarını doldurmaya hazırlanan çiftin medyada aldatmadan tutun da boşanmaya kadar pek çok haberi çıktı.

Temmuz ayında sekizinci yıllarını doldurmaya hazırlanan çiftin medyada aldatmadan tutun da boşanmaya kadar pek çok haberi çıktı.

Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü aldattığı yönünde iddiaların yanı sıra, çiftin boşanacaklarına dair pek çok haber yapıldı. Ancak evlilikleri hiçbir zaman kendi içinde sarsılmadı.

Mutluluklarını her fırsatta gösteren ve aşklarını paylaşmaya doyamayan Doğulu çifti, 2022 yılında birlikte ortak bir projede rol almıştı hatırlarsanız.

Mutluluklarını her fırsatta gösteren ve aşklarını paylaşmaya doyamayan Doğulu çifti, 2022 yılında birlikte ortak bir projede rol almıştı hatırlarsanız.

Yıllar sonra yeniden Gecenin Ucunda dizisinde birlikte rol alan ve üstüne bir de tekrar partner olan çift oldukça ilgi çekmişti.

Neslihan Atagül konu hakkında sorulan "avantaj mı dezavantaj mı?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Neslihan Atagül konu hakkında sorulan "avantaj mı dezavantaj mı?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.

'Bence çok avantajdı. Çünkü yıllardır tanıdığım, bildiğim ve gözümün içine bakarak, sadece gözünün içine bakarak anlaşabildiğin bir insanla eşinle aynı seti paylaşmak; aynı seti de değil aynı ortamı paylaşmak bence muazzam bir şey. Çünkü ben onunla hayatımı paylaşıyorum.'

İşte Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu açıklaması:

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın