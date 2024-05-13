Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu'yla Birlikte Çalışmayı Avantaj Olarak mı Görüyor Yoksa Dezavantaj mı?
Neslihan Atagül Eşi Kadir Doğulu'yla Birlikte Çalışmayı Avantaj Olarak mı Görüyor Yoksa Dezavantaj mı?
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül yeniden proje değerlendime sürecine girdiğinden bahsetti. Muhabirlerin eşi Kadir Doğulu ile ortak projede yer almanın avantaj mı yoksa dezavantaj mı yarattığı yönünde sorularına da ilk kez cevap vererek açıklama getirdi!
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllardır beraber olan ve magazinde haklarında sık sık farklı iddialar duyduğumuz bir ikili.
Temmuz ayında sekizinci yıllarını doldurmaya hazırlanan çiftin medyada aldatmadan tutun da boşanmaya kadar pek çok haberi çıktı.
Mutluluklarını her fırsatta gösteren ve aşklarını paylaşmaya doyamayan Doğulu çifti, 2022 yılında birlikte ortak bir projede rol almıştı hatırlarsanız.
Neslihan Atagül konu hakkında sorulan "avantaj mı dezavantaj mı?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.
İşte Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu açıklaması:
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